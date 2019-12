Terelu Campos confiesa su calvario: "Me amenazaba con violarme a las puertas de Telecinco"

La fama tiene un lado negativo que muchos personajes televisivos han vivido en carne propia: los acosadores. La última en confesar el drama que vivió ha sido Terelu Campos, quien ha dicho en el programa 'Viva la vida' que una persona la amenazaba con "violarla".

La hija de María Teresa Campos estuvo recibiendo llamadas "durante años". También mensajes escritos, en los que el acosador dejaba claro que su intención era violarla a las puertas de Telecinco.

Me decía que me iba a esperar a las puertas de Telecinco para violarme, que le daba igual que lo metieran en la cárcel porque le merecería la pena

"Yo he vivido amenazas telefónicamente y fue durante varios años. Eran mensajes escritos a mi móvil a través de dos cabinas telefónicas situadas en sitios diferentes de Madrid. Lo puse en conocimiento de la Brigada de Extorsión de Madrid, a los que les tengo que agradecer muchísimo porque hicieron todo lo posible, pero no llegaron a coger a esta persona", ha dicho.

"Me decía que me iba a esperar a las puertas de Telecinco para violarme, que le daba igual que lo metieran en la cárcel porque le merecería la pena. (...) Un día me dijo que no me había pasado nada porque iba con mi hija".

El acosador dejó de increparla cuando ella le cogió el teléfono en una ocasión y le dijo "te sorprendería saber que sé quién eres". A partir de entonces, se acabó su infierno. "Me da muchísimo miedo lo que estoy contando y me da pavor que vuelva a ocurrir", ha zanjado.

[Puedes ver aquí el vídeo de la confesión]

¿Qué te parece?