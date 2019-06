Rocío Crusset: todo lo que no sabías de la hija de Mariló Montero y Carlos Herrera

Esta semana ha sido muy especial para Rocío Crusset. La joven ha cumplido, el pasado 5 de junio, 25 añitos. Hoy repasamos la vida de esta belleza, siempre muy celosa de su vida privada e hija de dos profesionales reputados de nuestro país.

Hija de Mariló Montero y Carlos Herrera

Rocío es hija de la periodista Mariló Montero y del locutor Carlos Herrera. La joven tiene muy buena relación con sus padres, que están separados desde 2011 tras veinte años de matrimonio.

[Ver: La satisfactoria vida de Mariló tras su divorcio]

Modelo por casualidad

Rocío actualmente trabaja como modelo. Su incursión en el mundo de la moda fue por casualidad. A los 19 años, estaba en el festival Rock in Río cuando quien hoy es su agente le ofreció representarla en el mundo de la moda. A pesar de que al principio se lo pensó, finalmente acabó aceptando para probar suerte.

"Yo nunca pensé en trabajar como modelo, aunque reconozco que me llamaba la atención como a muchas niñas", confesó ella en una entrevista.

No utiliza su apellido

Rocío nunca ha querido utilizar sus apellidos para abrirse paso en el mundo de la moda. De hecho, usa Crusset, que es el segundo paterno.

Vive en Nueva York

La joven vive en el barrio residencial de Chelsea, al oeste de Manhattan, en un apartamento con un alquiler junto a su amiga, también modelo, Marta Ortiz.

Éxito profesional

Con sus medidas de infarto, 87-62-89, y su bello rostro ha conquistado pasarelas de todo el mundo y ha protagonizado numerosos editoriales y campañas publicitarias.

Ficha por Victoria's Secret

Su último logro lo contó este miércoles en su Instagram, justo el día de su cumpleaños. Rocío estaba muy feliz tras ser fichada por la reputada firma de lencería Victoria's Secret.

Se ve con hijos y en Sevilla

A pesar de que ahora está centrada en su carrera como modelo, Rocío no descarta volver a su ciudad natal, Sevilla.

"Mira que he viajado y he estado en sitios, pero para mí Sevilla es mi ciudad. La gente es alegre y siempre está dispuesta a echarse unas risas y a salir por ahí. Las raíces es lo que tienen, que siempre tiran. Es mi casa y si algún día, dentro de mucho, tengo hijos, es donde me gustaría que se criaran"

Tiene estudios

Rocío compagina su carrera como modelo con sus estudios en Administración y Dirección de Empresas y Marketing.

En 2017, Rocío estuvo en el programa de radio de su padre, en la cadena Cope, y éste bromeó con que estaba tardando mucho en acabar su carrera. "Estudias ADE y makerting, carrera que acabarás no sé cuando...", le dijo Carlos de broma. "A lo mejor con 30 años", contestó ella.

Una chica positiva

"No es que yo viva en los mundos de yupi, pero no me gusta meterme en peleas con nadie, no me gustan los malos rollos y sí soy especialista en dejar de lado las malas vibraciones. No me gusta ir por la vida de drama queen. Prefieron una sonrisa siempre en los labios. Soy muy payasa y muy teatrera", dijo en una reciente entrevista.

Su novio

La modelo sale con el empresario Maggio Cipriani, de 29 años. El joven forma parte de una de las dinastías más famosas de Italia.

Rocío y Maggio se conocieron en Nueva York, donde él lleva las riendas del negocio familiar, que incluye restaurantes y hoteles de todo el mundo.

Sus ex

A la joven se le conocen solo dos exnovios. Jaime Soto, con quien estuvo saliendo tres años, y Juan Betancourt, aunque ambos no llegaron a hacer oficial su relación.

Muy unida a su hermano

Rocío ha dicho en varias ocasiones que el único y verdadero hombre de su vida es su hermano, el cantante Alberto Herrera, de 26 años.

Aprovechan para pasar juntos todo el tiempo que pueden. De hecho, suelen irse de vacaciones con asiduidad.

Criticada por su delgadez

Rocío generó una gran polémica en 2017 tras compartir la siguiente imagen en las redes sociales, en la que aparece visiblemenente delgada. Muchos de sus seguidores se preocuparon por su estado de salud y otros le acusaron de promover la anorexia, algo que ella desmintió en rotundo.

Y esto es todo. ¿Qué opinas de Rocío?