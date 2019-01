Bombazo de Risto Mejide: "Odiaba el formato de Operación Triunfo e intenté cargármelo"

El estreno de la nueva temporada de 'Chester', el programa que presenta Risto Mejide en Cuatro, ha tenido como invitado a Jesús Vázquez. Recordemos que a ambos presentadores les une un pasado en 'Operación Triunfo', donde coincidieron y tuvieron alguna que otra trifulca.

Mejide y Vázquez, que llevaban tiempo enemistados, quisieron zanjar en el programa una polémica discusión que mantuvieron en directo en 'Operación Triunfo', en 2009, cuando el talent se emitía en Telecinco.

La polémica discusión en 'OT' de Risto y Jesús

En esta bronca, tal y como vemos en el vídeo, Mejide (que era jurado) le dijo a Vázquez (presentador): "Cada vez abres más los ojos y cierras más la boca. Pero yo te entiendo, en esa Academia yo también tendría miedo de dejar orificios abiertos".

En 2009, ambos tuvieron una una gran bronca en directo tras unos comentarios supuestamente homófobos que Risto Mejide dijo en directo

Jesús Vázquez contestó: "Ha estado fuera de tono lo de los orificios. Me parece un gesto homófobo, que se suma a otros gestos que has tenido".

Risto Mejise saltó: "Tú no me llamas homófobo en directo, das paso a publicidad y te quedas tan ancho", a lo que añadió: "Además de que esto no iba por ti; estoy harto de esta hipersensibilidad gay que os traéis. Os lo tomáis todo a la defensiva. No era un comentario homófobo y lo sabes. Y ahora, si quieres, das paso a publicidad".

El entonces presentador de 'OT' dijo: "Tú a mí no me dices lo que tengo que hacer en mi programa.Te has pasado en tus comentarios homófobos y misóginos, y punto pelota. Y te lo digo así de claro".

¿Por qué se puso así Risto Mejide?

Tras volver a ver aquella escenita en el 'Chester', los presentadores quisieron zanjar de una vez por todas aquella polémica discusión.

"Eres la única persona que me ha sacado de quicio en un plató, ese día estaba fuera de mí", confesó Vázquez, que contó el verdadero origen de la disputa: algo que pasó con Noemí Galera, directora de la Academia. Sl parecer, Mejide tuvo algún problema con ella y Jesús la defendía porque la quería mucho.

Ellos pensaron que podían condicionar mi voto. Yo quería cargarme el programa, odiaba el formato Risto Mejide

Por su parte, Risto reconoció "la mala arma" que utilizó en aquel momento y que su guerra era con los productores del formato en aquel momento: "Ellos pensaron que podían condicionar mi voto. Yo quería cargarme el programa, odiaba el formato". Por una cosa o por otra, ambos acabaron a la gresca pero parece que, por fin, ya han cerrado esa herida.

¿Te cae bien Risto Mejide?