Paz Padilla la lía en Instagram y sus seguidores mexicanos se lo advierten

Paz Padilla la ha liado en Instagram. La presentadora de 'Sálvame' y jurado de 'Got Talent' ha subido una fotografía en la que aparece con unas mallas de hacer deporte repletas de catrinas, las calaveras mexicanas. Hasta aquí, bien, pero junto a la instantánea ha escrito que eran "en homenaje a Halloween".

El error de Paz Padilla en Instagram

Numerosos seguidores de la también actriz no han dudado en recalcarle el error: "Querrás decir en homenaje a México, porque las Catrinas son una representación de los mexicanos hacia sus difuntos, no es de Halloween...", "Divinas, pero las catrinas son del Día de Muertos no de Halloween", "¿Halloween? Las catrinas son de día de muertos..." o "Saludos desde México, mi Paz Padilla, la catrina es cultura mexicana del día de muertos no tiene nada que ver con Halloween".

Ver esta publicación en Instagram Mallas de catrinas en homenaje a halloween @lunafitnesswear Una publicación compartida de Paz Padilla (@paz_padilla) el 1 Nov, 2019 a las 4:27 PDT

Paz Padilla ha confundido churras con merinas y ha pensado que las catrinas tienen que ver con Halloween, cuando en realidad no es así. No obstante, es un error común que la mayoría de mortales pensamos. Vaya, nada grave.

¿Tú también creías que las catrinas y Halloween estaban relacionadas?