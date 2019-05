Mayte Zaldívar 'destroza' a Isabel Pantoja y a Julián Muñoz: "Que te pongan los cuernos pesa, pero que los paseen pesa más"

Mayte Zaldívar se sube al carro de 'Supervivientes 2019' y de Isabel Pantoja. La ex de Julián Muñoz ha dado una exclusiva en la revista 'Lecturas', que la lleva en la portada este miércoles.

En la entrevista, Zaldívar se compara con Pantoja, ya que ambas estuvieron en el mencionado reality, con el mismo hombre y en la cárcel: "Primero mi marido, luego voy a la cárcel y ella también, el año pasado voy a la isla… Siempre detrás".

Zaldívar 'destroza' a Isabel Pantoja

Mayte no olvida la sensación que tuvo cuando se enteró de que Julián, su entonces pareja, le había sido infiel con Isabel Pantoja: "El dolor se va, pero la rabia pesa. Que te pongan los cuernos pesa, pero que además los paseen pesa mucho más (...) Lo peor que me ha pasado es que Pantoja entrara en mi vida; de vez en cuando aún se me revuelve el estómago".

También tiene para Julián: "Sin duda él se portó muy mal. Fue el responsable de todo, con mis hijas lo hizo fatal. Aunque si él hubiera dado con una mujer normal, nadie le hubiera impedido ver a sus hijas. Julián no le cogía el teléfono a sus hijas (...) [Ellas] han estado tres años sin hablar con su padre, ahora él vive con ellas".

Una nueva vida

Después de todo lo ocurrido, y una vez rehecha su vida con Fernando Marcos, Mayte asegura que está feliz. Ambos llevan 16 años: "Él me dio la vida".

Mayte Zaldívar cumplió dos años de condena en la prisión de Alhaurín de la Torre, en Málaga, por blanqueo de capitales, el mismo delito por el que luego condenaron a Isabel Pantoja.

Julián dejó a Mayte por Isabel Pantoja

Isabel Pantoja y Julián Muñoz estuvieron saliendo tres años, del 2003 al 2006. La concursante de 'Supervivientes 2019' estaba locamente enamorada del entonces alcalde de Marbella. Tanto que no reparó en el peligro de tener las famosas bolsas de basura repletas de dinero en su casa.

Unos billetes que posteriormente encontró la Policía en el domicilio de la tonadillera. Ella aseguró que se trataba de dinero ganado con sus conciertos, pero la 'operación Malaya' ya la había puesto en el punto de mira de la Justicia.

En noviembre de 2006, la exmujer de Muñoz, Maite Zaldívar, fue arrestada por este caso. En mayo de 2007, le tocó el turno a Pantoja. El 2 de mayo de 2007, la tonadillera fue detenida acusada de la comisión de varios delitos contra la hacienda pública y de blanqueo de capitales.

Isabel fuee condenada a 24 meses de prisión por blanqueo, con una multa de 1.147.000 euros

Finalmente quedó libre bajo fianza de 90.000 euros, pero el 16 de abril de 2013 fue condenada a 24 meses de prisión por blanqueo, con una multa de 1.147 000 euros. Solo abonó 100.000, y tuvo que ingresar finalmente en la cárcel de Alcalá de Guadaíra el 21 de noviembre de 2014.

El 2 de marzo de 2016 le conceden la libertad condicional, y unos meses después, el 28 de octubre de 2016, su condena por blanqueo de capitales expiró. No obstante, aún debe dinero, unos 4 millones de euros a Hacienda, razón por la cual ha aceptado participar en 'Supervivientes'.

