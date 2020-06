'MasterChef': la noche 'horribilis' de Juana acaba con su expulsión y con un jurado emocionado

MasterChef está a pocos programas de emitir su gran final. Tras el reencuentro de los concursantes con sus familiares y seres queridos en el programa del pasado lunes 15 de junio, los aspirantes del talent culinario de Televisión Española han tenido que enfrentarse a una primera prueba contrarreloj en la que los nervios han estado a flor de piel.

A través de una tablet, Florentino Fernández, futuro participante de la próxima edición celebrity, y el jurado pedían a los futuros cocineros que prepararan diferentes platos como hummus, ceviche de lubina, minipizzas, cachopo con queso de cabra y jamón o steak tartar de ternera. La tensión de la prueba era indiscutible. Tras cocinar en el tiempo establecido cada una de las elaboraciones y aunque han podido entrar al supermercado para complementar sus creaciones con los ingredientes necesarios, no todos han logrado terminar el reto.

El jurado de 'MasterChef' agobia a Juana

Juana y Luna han tirado la toalla mientras que sus compañeros intentaban acabar, cada uno como podía, sus respectivas preparaciones, pero la portera se ha derrumbado por la gran presión de los jueces. "Es la primera vez en mi vida que me he rendido. Con todo lo que he pasado en la vida y ahora no puedo más. Me tengo que ir a casa", explicaba la segoviana entre lágrimas. "La culpa ha sido de Pepe porque no paraba de meter prisa entre cada elaboración", añadía la 'abuela' del programa.

Samantha se emocionaba mucho al escuchar a Juana y, aunque no ha podido abrazarla por las medidas de seguridad que se exigen en el rodaje, ha querido felicitar a la aspirante por el gran esfuerzo que ha realizado en el reto a pesar de su edad.

Tras la primera prueba, en la que Ana y José Mari han conseguido convertirse en los capitanes por equipos al haber ganado el reto anterior, los participantes han rendido homenaje a los profesionales y sanitarios de la Cruz Roja que se han ocupado de las personas más vulnerables durante la pandemia. Así, los integrantes de cada grupo han tenido que preparar 150 comidas solidarias, creadas por Carlos Maldonado, ganador de MasterChef 3.

El equipo liderado por Ana terminaba ganando la prueba de exteriores mientras Lorenzo Caprile visitaba las cocinas para regañarlos malhumoradamente como ya tiene costumbre cuando es jurado en Maestros de la costura. Así, José Mari, Iván, Andy, y Juana obtenían el delantal negro y debían realizar una reproducción de un postre creado por Valentina Lorieto, exjefa de pastelería en el restaurante San Pol de Carme Ruscalleda y directora de Foodlona. Andy no lograba recrear del todo lo que se requería e Iván sí conseguía lucir en la prueba, pero Juana se quedaba a medias con las elaboraciones, convirtiéndose en la undécima expulsada del talent.

Juana, ¿lobo con piel de cordero?

Aunque la mayoría de sus compañeros adoran a la que se ha convertido en la 'abuela' de la edición y se han mostrado muy apenados con su expulsión, no todo es lo que parece. Juana ha tenido varios encontronazos con algunos aspirantes como Michael o Teresa (ya expulsados) y no ha dudado en decir a los jueces en numerosas ocasiones, pero por la espalda, las quejas que tenía y lo que pensaba sobre ellos.

Además, las redes sociales han calado a la portera desde el primer momento y han asegurado que es la "gran villana" de la edición. Finalmente Juana se ha quedado a las puertas de la semifinal. ¿Habrá querido el programa zanjar los rumores de enchufe que surgieron hace unas semanas sobre la conexión de la portera con la estilista de MasterChef?