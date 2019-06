María Teresa Campos larga lo más grande de Mediaset (y del contrato que le hicieron)

Llega una edad en la que ya todo te da igual. Dices lo que piensas claramente y a alguien no le gusta, problema suyo. María Teresa Campos ya ha llegado a esa etapa vital, y ha largado lo más grande de Mediaset, donde trabajaba hasta hace bien poco.

María Teresa Campos, sin filtro contra Mediaset

María Teresa ha estado en 'Julia en la onda', el programa que Julia Otero presenta en Onda Cero, donde ha hablado de la 'letra pequeña' que incluía su contrato con Mediaset.

Tenía prohibido buscar trabajo en otro sitio o cadena por la 'letra pequeña' del contrato que firmó con Mediaset

La periodista ha señalado que ha estado tantos años en la cadena porque no podía irse. Los papeles aseguraban que ella tenía prohibido buscar trabajo en otro sitio o cadena porque en el contrato que firmó con la empresa de Paolo Vasile especificaba que ambas partes debían mantener el contrato hasta que éste se acabara.

Dos años parada

El contrato llegó a su fin el pasado 4 de marzo, y la cadena decidió no renovar. No obstante, antes de esta fecha, María Teresa llevaba tiempo sin trabajar en Telecinco. Y, a pesar de recibir ofertas de otras cadenas, como Canal Sur, no podía irse por la 'letra pequeña' de su contrato.

La presentadora estuvo sin trabajo en Mediaset desde 2017,y no pudo buscar nada hasta marzo de 2019

La presentadora estuvo al frente de su programa '¡Qué tiempo tan feliz!' de 2009 a 2017, y desde entonces no se la volvió a ver en Mediaset.

"Te desacreditan"

María Teresa pensaba que "contrato" era igual a "trabajo", pero más tarde se daría cuenta de que no, algo que no le sentó nada bien.

"En mi ignorancia legal pensaba que si me contrataban, me daban trabajo. Pero si no te lo dan, mejor no hacerlo, porque te desacreditan a nivel profesional no dándole trabajo", ha señalado. "Si lo llego a saber les digo: 'Me busco otra cosa, pero en ese momento…", ha añadido con total franqueza.

Una relación de amor y odio

A pesar de todo ello, la matriarca de las Campos ha afirmado que no tiene resentimiento contra la cadena: "Seguramente, Paolo Vasile lo hizo con buena intención, y yo le voy a tener aprecio toda la vida. Le tengo aprecio y cariño. Se lo voy a tener siempre".

Ya gracias a Dios estoy liberada. No veía el momento de que el contrato se acabara

"Han sido dos años y pico. Ya gracias a Dios estoy liberada, yo no veía el momento de que se acabara. Mientras que lo tenía yo no podía trabajar en otro sitio", ha añadido.

María Teresa ya está libre, así que es más que posible que la veamos en otra cadena muy pronto.