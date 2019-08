María Patiño publica una foto de su boda secreta con Ricardo Rodríguez

María Patiño está de celebración por partida doble. La presentadora de ‘Socialité’ y colaboradora de ‘Sálvame’ acaba de cumplir 48 años, -este jueves 15 de agosto-, fecha en la que también ha decidido celebrar su boda para sorpresa de todos sus amigos y seguidores.

La periodista se ha casado con el actor venezolano Ricardo Rodríguez, su novio desde el año 2006. El lugar elegido ha sido una isla paradisíaca de Sri Lanka, donde la pareja se encontraba de vacaciones. Un destino que ha querido guardar en secreto, probablemente, para que nadie les estropeara las vacaciones ni la boda.

Tras el enlace, María Patiño ha publicado una foto de este día tan especial para la pareja que ha revolucionado Instagram. “Cruzamos océanos para encontrarnos”, ha escrito junto a una imagen de los dos vestidos de blanco y abrazados teniendo como fondo la puesta de sol. La novia iba con un vestido de Ion Fiz. Acompañándoles también había tres hombres vestidos con atuendos típicos de la región asiática.

María Patiño ya advirtió: "Si consigo algún día casarme, espero que os enteréis a los dos meses"

La colaboradora de ‘Sálvame’ y presentadora no tenía pensado pasar por el altar pero tenía claro que si lo hacía iba a ser una boda única y especial: “Después de todo lo que estoy viendo, si consigo algún día casarme, espero que os enteréis a los dos meses. No tengo capacidad, soy muy mala anfitriona… Y no es algo que me haya planteado, de verdad que no”, confesó justo antes de irse de vacaciones.

De este modo, la pareja ha puesto el broche final a 13 de años de relación y está disfrutando de unas vacaciones muy especiales.