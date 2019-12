Mar Torres habla por primera vez de su relación íntima con Froilán

Mar Torres ha sido la novia de Froilán de Marichalar y Borbón desde 2016, con varias idas y venidas. Sin embargo, la última ruptura fue la definitiva, o al menos así se lo tomó la joven, que decidió quitar la privacidad a sus perfiles, para que todo el que quisiera pudiera ver sus fotos y su nueva imagen renovada –con nueva ropa y nuevo rostro tras numerosos retoques estéticos–.

La estrategia era clara: convertirse en una influencer, ya sin Froilán a su lado, que para su carrera como imagen de marca era un escollo, ya que la Casa Real siempre aboga por la discreción de los suyos y sus allegados.

El plan parece que le está saliendo bien, pues ya ha hecho su primera entrevista para 'Vanity Fair', donde aparece posando como su fuera modelo.

Mar Torres sobre Froilán: "Nuestra relación no se va a acabar nunca"

A pesar de haber cortado su noviazgo, Mar asegura que siempre van a estar unidos: "Él es mi bastón y yo el suyo. Nuestra relación no se va a acabar nunca. Siempre vamos a ser amigos”.

También cuenta cómo se conocieron: "Fue en un internado en Guadalajara hace un lustro. Llegué a clase y me sentaron a su lado, en la última fila. Un chico le preguntó: ‘¿Y por qué te llaman Froilán?’. Yo me partía de risa. Felipe me tiró un papelito y me dijo: ‘¿Tú de qué te ríes?’. Y no paramos de lanzarnos cosas. Conectamos, hablamos todo el rato… ¡Armamos mucha bulla! El primer día ya nos separaron. Me cambiaron de clase".

Aquella época no fue feliz para ella: "El internado fue lo más duro de mi vida. ¡Vivía en un convento! Te quitaban el móvil, te hacían comer toda la comida del plato... Felipe y yo nos buscábamos durante el recreo. Se convirtió en alguien muy importante para mí. ¡Desde entonces somos uña y carne!".

Lo peor de haber salido con Froilán

Mantener un noviazgo con alguien tan conocido como el hijo de la Infanta Elena no ha sido fácil para ella: "Lo peor de este boom han sido las críticas. Ha habido alguna muy dura. Pero lo he puesto todo en manos de mis abogados. También me ha servido para recibir el cariño de mi gente. Mi familia me apoya, pero está un poco en alerta".

Cuando conoció a la Familia Real

Mar relata que cuando le presentaron a la Reina Doña Sofía lo pasó muy mal: "Estaba nerviosa por saludarla. Tras el acto le pregunté a Felipe que qué le había parecido a su abuela. Me dijo que a la Reina le había gustado para él. Le caí bien".

El nieto mayor de los reyes eméritos estaba al tanto de la entrevista de Mar. De hecho, estuvieron hablando por whatsapp varias veces durante el shooting. Nunca han dejado de verse y salen a cenar con frecuencia.

¿Habrá reconciliación?