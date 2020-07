Alessandro Lequio se derrumba en directo al recordar a su difunto hijo

Alessandro Lequio ha roto a llorar en directo. En El programa del verano se comentó el polémico homenaje que le hicieron a su ex, Ana Obregón, en Hormigas blancas, en el que se mencionó mucho a su difunto hijo, Álex Lequio, fallecido a causa del cáncer el pasado 13 de mayo.

El colaborador, que se reincorporó al trabajo hace a finales de mayo, no ha podido ni opinar sobre el reportaje de Telecinco. Se ha derrumbado y no ha podido ni pronunciar palabra.

Han pasado sólo tres meses del trágico desenlace y el propio Lequio ha asegurado que no se recuperará “nunca” de la pérdida de su hijo.

Finalmente, y tras reponerse, Alessandro Lequio admitió haber visto el programa sobre Ana Obregón. "Me removió muchos recuerdos".

También tuvo palabras para Ana: "Yo estuve muy enamorado de Ana. El reportaje me despertó tantos recuerdos y emociones que no tengo capacidad para valorarlo. Tampoco tengo ganas y nunca las tendré”, dijo, bajando la mirada para no llorar.

Joaquín Prat, presentador, quiso animarle: “Todos los días recuperando un poquito del amigo y del compañero que teníamos antes de perder a su hijo. Vemos como está intentando salir adelante en una vida que, como él mismo dice, ya nunca va a ser la misma que antes de que se marchase Álex. Uno va intentando seguir viviendo... Y en el caso de Ana esperamos que también lo esté consiguiendo porque creo que eso es lo que hubiese querido vuestro hijo”.

Alessandro Lequio no puede contener la emoción al hablar de Ana Obregón y de su hijo Álex, recientemente fallecido a causa de un cáncer con tan solo 27 años

El fallecimiento de Álex Lequio a los 27 años

Álex Lequio falleció el pasado 13 de mayo a los 27 años a causa del cáncer con el que llevaba batallando durante más de dos años.

El hijo de la actriz y del aristócrata estaba ingresado en una clínica de Barcelona, donde recibía un nuevo tratamiento que finalmente no resultó efectivo.

El joven diagnosticado de un cáncer hace dos años. La noticia saltó a los medios después de que se publicaran unas fotografías de él con sus padres entrando en un prestigioso centro especializado en cáncer en Nueva York. Meses más tarde él y sus padres confesaban la enfermedad que padece.

Su muerte ha sido un durísimo golpe para la familia, que nunca perdió el optimismo, igual que el propio Álex.