El recadito de Lara Álvarez a todos sus exnovios famosos (no les deja muy bien)

Lara Álvarez ha tenido varios novios en los últimos años, pero ninguno parece adecuarse a lo que ella necesita o busca en una relación.

La presentadora, de 34 años, ha cortado con todas sus parejas al poco tiempo de empezar con ellas. El último en entrar en la lista de los ex de Lara ha sido Adrián Torres, de 37 años, un artista plástico de Jerez de la Frontera (Cádiz). Ambos salían en verano pero el amor no pasó de estación.

El anterior churri de Lara, conocido, fue Andrés Velencoso (41), con quien cortó a comienzos de año. Ahora, la presentadora está soltera y satisfecha, al menos eso ha dejado entrever en una entrevista para 'Lecturas'.

Lara Álvarez: "Ahora quiero un amor inteligente"

Lara ha sido preguntada por el amor, y aunque no ha dicho expresamente que está soltera, lo ha dejado caer: “Conocer a alguien no siempre es fácil. Ya tengo una edad y unas rutinas, y cada vez es más difícil encajar”.

Además, ha mandado un recadito a todos sus ex: "Ahora quiero un amor inteligente", una clara referencia a Andrés Velencoso, Dani Martín, Fernando Alonso o Sergio Ramos, algunos de sus anteriores parejas.

Aun sin pareja, Lara ha confesado no sentirse sola: "Sé que, por muy sola que esté, tengo en el mundo a mis padres y a mi hermano, y la palabra ‘soledad’ no existe para mí. Cuantos más años cumplo, más consciente soy de la suerte que tengo por tener estos padres que la vida me ha dado".

Por qué a Lara Álvarez le duran poco los novios

La vida profesional le sonríe a Lara desde que aterrizó en Mediaset por segunda vez, en marzo de 2015. La misma empresa decidió prescindir de ella en febrero de 2013, lo que llevó a Lara a Atresmedia, donde no tenía gran protagonismo.

Paolo Vasile la fichó para ser corpresentadora de 'Supervivientes', y desde entonces se dedica al mundo de los realities, cuando ella iba, a priori, para presentadora de deportes.

Sea como fuere, desde hace cinco años, Lara goza de una buena estabilidad que la tiene centrada en el trabajo, razón por la cual, parece, pone sus relaciones sentimentales en un segundo plano, dando prioridad a su labor como presentadora.

¿Su trabajo en Telecinco le impide tener novios?

Lara debe hacer su trabajo desde Honduras durante, al menos, tres meses al año, y, casualidad o causalidad, en este tiempo siempre acaba cortando con el novio que tiene en ese momento.

Es lo que le ha ocurrido con Velencoso y lo que ya le pasó con Fernando Alonso y con Román Mosteiro. Con el primero cortó poco después del final del concurso y con Mosteiro desde la isla. Lo mismo le pasó con el bailarín Daniel Miralles, a quien Lara dejó desde Honduras.

Estar de aquí para allá o la distancia parecen ser clave para que Lara no se tome ninguna relación en serio o con visos a futuro. O quizá es que simplemente no ha encontrado al hombre por el que merezca la pena esperar tanto tiempo o comprometerse a una relación formal. Sea como fuere, 'Supervivientes' parece ser la causa de que la periodista no triunfe en el amor de forma duradera.

Bueno, pues bien por Lara, mejor sola que mal acompañada.