Lara Álvarez ya está en España. La presentadora de 'Supervivientes' ha llegado a nuestro país este martes junto con los cuatro finalistas del reality, cuya final se emitirá este jueves en Telecinco.

La joven se emocionó mucho en la última gala emitida desde Honduras. Todos los espectadores se quedaron prendidos al televisor al ver cómo la periodista lloraba mientras despedía esta edición. Muchos relacionaron sus lágrimas con su exnovio, Daniel Miralles, con quien cortó desde la isla, tal y como te contamos en 'Gritos'.

No obstante, sus lloros no tenían nada que ver con su expareja. O, al menos, no directamente.

Lara Álvarez cuenta la verdad sobre por qué lloró

Lara Álvarez ha explicado en un directo en su perfil de Instagram por qué se emocionó tanto al cerrar su última conexión desde La Palapa. "Ha sido un año súper especial para mí. Me he movido más, he estado más con la gente. He tenido un cambio de actitud, vine abierta a conocer, a descubrir y es algo que siempre he hecho pero este año mucho más", dijo a comienzos de semana.

"Hoy he cerrado la maleta y la sensación es agridulce, porque nos vamos con pena pero con una felicidad enorme de haber disfrutado de esta oportunidad. Ya no sólo del trabajo, sino de la gente y de Honduras. Me he sentido muy feliz y he disfrutado mucho

"La gente no entiende por qué me emociono, pero es que estaba todo el equipo por detrás haciendo gestos y llorando. Es un sentimiento tan fuerte y tan de familia que cuando me permiten hablar de verdad... si lo siento así, ¿cómo no me voy a emocionar?", finalizó.

Las lágrimas no eran por su ex

En mayo de este año, y desde Honduras, la presentadora cortó con Daniel Miralles. La distancia parece haber sido clave en esta ruptura sentimental.

Él es de Alicante y tiene 34 años. Miralles da clases de zumba, aeróbic y hip-hop. Trabaja en GO fit físico, en Majadahonda.

Ambos se conocieron a través de Instagram, y más tarde pasaron a disfrutar de clases de baile juntos. Cinco meses más tarde, la relación entre el bailarín y la periodista se ha acabado, tal y como indican los recientes unfollows de ambos en redes sociales.

El coreógrafo es conocido por haber participado en 2009 en 'Fama a bailar', cuando se emitía en Cuatro. Allí dijo que le encantaría llegar a trabajar junto a artistas reconocidos algún día.

Los otros ex de Lara

Daniel no ha sido el único ex de Lara. Su primer noviazgo conocido fue el que tuvo con Sergio Ramos en 2010, después de que la joven le pidiera una camiseta para un acto benéfico. El flechazo fue inmediato, pero luego el affaire no fue tan bien. Cortaron y volvieron en muchas ocasiones, hasta que él comenzó a salir con Pilar Rubio.

Tras su ruptura con Sergio Ramos, la periodista salió con el cómico Ángel Martín, conocido por haber sido el presentador del programa 'Sé lo que hicisteis', de La Sexta. La relación duro apenas unos meses.

Durante la primavera de 2014, Lara tuvo un breve romance con el actor Adrián Lastra. Ambos salieron en una revista del corazón besándose por las calles de Madrid. La pareja llegó a confirmar el noviazgo públicamente, pero rompieron al poco tiempo, antes de la llegada del verano.

La relación entre la periodista y el piloto de Fórmula 1 Fernando Alonso se conoció a finales de 2014 tras ser pillados de vacaciones en Nueva York. Un año y cuatro meses después, rompieron.

Y esto es todo, lector. ¿Qué opinas de Lara?