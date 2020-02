Inés Arrimadas desvela el sexo del bebé que espera y cuenta cómo lleva el embarazo

Inés Arrimadas, de 38 años, y su marido, el exindependentista Xavier Cima, de 41, están esperando su primer hijo. Tras muchos rumores al respecto, fue la propia portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados la que confirmó la buena nueva el pasado mes de octubre.

"Es un poco pronto, yo no quería decirlo todavía pero es cierto. Estoy muy feliz, me ha costado mucho", dijo entonces, dando a entender que llevaba tiempo tratando de quedarse embaraza de su marido Xavier Cima. "Estoy muy feliz. Estoy muy contenta, creo que se me nota en la cara", añadió.

Una felicidad que se mantiene a día de hoy. La candidata a presidir el partido naranja tras la marcha de Albert Rivera ha estado este viernes en Esradio, donde ha hablado con Jiménez Losantos de su embarazo y de cómo lo está llevando.

Inés Arrimadas habla de "el nene"

Lo más curioso de la entrevista es que tanto el presentador como la política han acabado refiriéndose al bebé como "el nene", lo que da a entender que espera un niño.

Arrimadas también ha asegurado que se hace muchas instantáneas con la tripita, ya que "cuando nosotros éramos muy pequeños teníamos muy pocas fotos".

Cómo está llevando su primer embarazo

La de Ciudadanos, que sale de cuentas a finales de mayo, ha afirmado que está llevando "súper bien" el embarazo.

"Me encuentro muy bien. Estoy con un montón de energía, ganas de hacer cosas y súper animada. Ya soy así pero en este trimestre, el segundo, que dicen que es el mejor, pues muy bien. Y cuando llegue el tercero, pues mejor aún", ha confesado.

Aún les quedan cosas por comprar

La pareja deseaba este bebé desde hacía mucho tiempo, y su llegada les ha pillado por sorpresa, pues ambos están tan inmersos en sus trabajos que aún no han podido comprar las cosas del niño ni de amoldar la casa a la llegada del pequeño.

"No he tenido de ir a comprar nada. Me tengo que poner a comprar ya todo, la cunita... No me da abasto la vida", ha confesado.

Una relación de 7 años

Sin duda, este embarazo pone el boche de oro a la relación de Inés y Xavier, una historia de amor por la que muchos no apostaban ya que eran dos polos opuestos políticamente. Finalmente, fue el marido de Arrimadas el que acabó dando su brazo a torcer por amor y abandonó su carrera política.

Cimas fue diputado por Convergència Democràtica de Cataluña y concejal en el Ayuntamiento de Ripoll hasta abril de 2016. Actualmente es director de política digital en Kreab, una asesoría en estrategia empresarial con sede en la capital.

Inés Arrimadas y su pareja, Xavier Cima se se conocieron en 2013 en el Parlament de Cataluña, cuando él era sustituto de Montserrat Roura en CiU. Su relación culminó con su boda en junio de 2016 en Jerez de la Frontera y actualmente viven en Madrid.