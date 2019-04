La hija de Melendi sufre el "síndrome del torniquete": la madre lo explica en Instagram

Julia Nakamatsu, la novia de Melendi, ha escrito un post en Instagram muy especial dedicado a la segunda hija que tienen ambos, Abril.

La pareja dio la bienvenida a la pequeña hace apenas tres meses, y aunque es su segundo retoño están aprendiendo cosas de la paternidad que antes no sabía.

La enfermedad de la hija de Melendi

La madre de Abril, argentina, ha revelado que la pequeña sufre una enfermedad. "Queridas mamás, futuras mamás, mamás con poca o mucha experiencia, cuidadoras, educadoras, papis o quienes lean esta experiencia que nos pasó hace unos días y que hoy quiero compartirles. Nunca había escuchado este caso hasta que me pasó, y al parecer es más usual de lo que creía. Se lo conoce también como 'síndrome del torniquete', y no es más ni menos que producido por un pelo", escribe Julia junto a una foto de las manos de la bebé.

"Quiero contarlo y hacerlo público a pesar de la culpa que pueda sentir, porque quizás alerta a más de una mami... un simple pelo puede llegar a producir la pérdida del dedo de un bebé. Abril empezó a llorar, y no encontrábamos la razón. Intentamos de todo pensando que era hambre o algún malestar estomacal, pero al cambiarle el pañal nos dimos cuenta que un pelo le estaba cortando la circulación y lo tenia así como lo ven en la foto... Nos asustamos mucho pero gracias a dios, fue visto a tiempo y ya está bien", relata la novia del cantante.

Para ayudar a otras parejas

Julia ha decidido compartir este suceso para poder ayudar a otras madres e impedir que se produzcan más casos: "El pediatra nos aconsejó usar una crema antibacterial y darle pequeños masajitos (sin hacer presión) en los dedos afectados para que vuelvan a su tamaño normal poco a poco... Abril inmediatamente dejó de llorar, y hoy está fenomenal.. Así que ya saben... si no encuentran la razón por la que tu bebé no deja de llorar... mírale los deditos del pie!! Con que este post le sirva al menos a una persona, ya me vale. Con cariño!!".

Abril es la segunda hija de Melendi y Julia, que ya ampliaron familia con Lola, nacida en 2016. Además, el cantante tiene otros dos hijos, Marco –fruto de la relación con la cantante Dama– y Carlota –cuya madre es Miriam Martínez–.

Melendi y Julia tienen planes de boda para este verano.