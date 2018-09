Gloria Camila Ortega y Kiko Jiménez anuncian su ruptura por sorpresa

La hija de José Ortega Cano y la desaparecida Rocío Jurado ha anunciado el fin de su relación a través de su canal en Mtmad, donde se podía seguir el día a día de la pareja. “Es una situación difícil, rara, pero yo creo que tenía que contároslo porque creo que os merecéis ser los primeros en saberlo y es lo mejor”, ha señalado Gloria Camila Ortega.

Después ha continuado explicando: “Kiko siempre va a seguir formando parte de mi vida, yo formando parte de la suya, pero no de la misma manera ni juntos. Desgraciadamente todo tiene un final”.

Se trata de una noticia sorpresa para muchos ya que Gloria Camila y Kiko Jiménez eran una de las parejas más estables, -llevaban tres años de relación-, e incluso ya tenían planes de boda después de que él le pidiera matrimonio durante su participación en ‘Supervivientes’.

Sin embargo, algunos seguidores de los dos asesores del amor en ‘MYHYV’ ya se habían percatado de que algo ocurría en la pareja puesto que llevaban desde casi finales de agosto sin publicar ninguna foto juntos, algo poco habitual en la pareja que solía derrochar amor y mensajes bonitos a través de las redes sociales.

Las últimas publicaciones en Instagram de la pareja son del pasado 26 de agosto, donde vemos una bonita foto de los jóvenes en la piscina mientras la hija del torero besa cariñosa la espalda de Kiko, junto a este mensaje: “I love you for all that you are. All that you have been. And all you’re yet to be” (Te quiero por todo lo que tú eres. Todo lo que has sido y todo lo que serás).

En la anterior instantánea, perteneciente al pasado 8 de agosto, se puede ver otra foto de ellos juntos, con pose muy sexy, junto al mensaje:: “La verdadera madurez está en callar, sonreír, dar la vuelta y cambiar de camino. Porque donde la ignorancia habla, la inteligencia calla”.

Después Gloria Camila sólo ha compartido fotos de ella o una con su hermano en la que muestra la alegría por su recuperación de su adicción a las drogas. La joven ha declarado, a través de su Instagram Stories, que José Fernandoestá “mejor que nunca”.