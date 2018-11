‘El intermedio’ pide disculpas tras el ‘sketch’ de Dani Mateo y quedarse sin cinco anunciantes

Continúa la polémica en torno al sketch de Dani Mateo en el que se sonaba los mocos con la bandera de España. Una escena que no hizo gracia a muchos espectadores, ni usuarios de las redes y que ha llevado a que ya cinco marcas hayan retirado su publicidad de ‘El Intermedio’.

Ni Dani Mateo ni Wyoming ni nadie del equipo del programa se hubiera imaginado nunca que la situación acabara así y está siendo tan crítica, que se han visto obligados a pedir perdón públicamente en el programa.

El Gran Wyoming: “Si no ha hecho gracia, pedimos disculpas”

El presentador de ‘El Intermedio’ comenzaba diciendo el pasado lunes: “Españoles, antes de repasar la actualidad me veo en la obligación de tocar el tema. Desde el pasado jueves un tema ha generado un debate sin precedentes en todos los medios digitales y las redes sociales. Dani Mateoprotagonizó un sketch sonándose los mocos con la bandera de España que indignó a mucha gente. Quiero aclarar que no había ninguna intencionalidad política ni ningún posicionamiento editorial detrás. Era simplemente humor”.

Después quiso recalcar: “Si la broma no ha funcionado, si en vez de provocar risa ha generado crispación social, es evidente que se trata de un gag fallido y por tanto no tenemos problemas en pedir disculpas sinceras a todos aquellos que se hayan sentido ofendidos. A lo largo de estos 12 años y casi 2.000 ‘El Intermedio’ ha ofrecido de todo chistes malos, regulares, buenos y chistes buenísimos, aunque tampoco recuerdo ninguno de esta última categoría. Insistimos en que nuestra intención no era ofender”.

El presentador señaló que tras el sketch de Dani Mateo se habían producido “varias injusticias”

Después el presentador señaló que la polémica generada por el sketch de su colaborador, “ha acarreado varias injusticias”. “La primera, los líos y enredos en los que se ha visto envuelta La Sexta; la segunda, el ensañamiento que está sufriendo estos días nuestro compañero Dani Mateo, que ha llegado incluso al ámbito personal; y la tercera y peor de todas, es que una vez más yo tenga que dar la cara por él. ¡Ven aquí, muchacho, metegambas!”, dijoWyoming mientras aparecía en pantalla el aludido.

“¿Ya se te ha pasado el resfriado de repente?” le preguntaba el presentador con ironía, a lo que Dani respondía con una sonrisa en la boca: “De golpe, ahora solo me absorbo los mocos”.

Dani Mateo: “Yo ni siquiera escribo los sketches”

Después Wyoming señalaba: ¿Algo más que decir? ¿Un mensaje a toda esa gente que cree que eres un tonto por haber escrito ese sketch sobre la bandera?”. ”¡Sí! Que yo ni siquiera escribo los sketches. O sea que soy aún más tonto de lo que creen pero desde aquí si me gustaría decir que no quiero señalar a los guionistas. Ellos no tienen la culpa, ni siquiera el que lo escribió, Maximiliano Carrascosa, que vive en la calle...” decía bromeando, para después añadir: “Los guionistas no tienen culpa de nada”.

El colaborador continuó con su discurso en clave de humor: ”Yo por mi parte debo decir que seguiré entregando mi vida al humor”, a lo que el presentador le decía irónico:”¡Cómo que te vas a dedicar al humor Dani Mateo, ya era hora, vas a pegar un giro radical a tu carrera!. En fin, puedes retirarte, Dani Mateo”. Acto seguid el humorista salía de plano con una amplía sonrisa y caminando hacia atrás.

Dani Mateo, su novia y su familia han recibido amenazas

La propia novia de Dani Mateo, Yasmina Paiman, denunció que estaba recibiendo amenazas: “Estoy flipando mucho. A raíz de este tuit que se está difundiendo estoy recibiendo muchísimas amenazas e insultos. Pido por favor que se nos respete a mí y a mi pareja”. El humorista también señaló en la cadena SER que se encontraba “mal” porque estaban “recibiendo amenazas” su familia, su chica, él y las empresas con las que trabaja.

“Muchos me pueden acusar de ingenuo, pero no supe prever la dimensión”, reconoció. El cómico defendió el tipo de comedia que lleva a cabo en ‘El Intermedio’ ya que “busca la provocación” y lamentó que “la gente se aferre a los símbolos por encima de las personas”.

Protestas, boicot y retirada de anunciantes

Desde el propio perfil de la Guardia Civil se quejaron del sketch con este mensaje: “No respetar la bandera no es humor, es ofender gratuitamente a los que se sienten con orgullo”. Después muchos usuarios promovían un boicot en las redes para que los anunciantes se retiraran del programa, algo que tiene su antecedente en ‘La Noria’, espacio que era de Mediaset.

Por el momento han retirado sus campañas de publicidad: la empresa de moda Álvaro Moreno, -encargada de suministrar el vestuario al programa-, la Clínica Baviera, la marca de maquillaje Pinceles Vendetta y Temptu España, la firma de ropa masculina Neuw Denim y la marca de muebles Andreu World.