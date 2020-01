Cristina Cifuentes juega al despiste con su posible fichaje para 'Supervivientes 2020'

Cristina Cifuentes se ha convertido en una de las protagonistas de la semana después de que varios medios dieran por hecho que había fichado como concursante de 'Supervivientes 2020', el reality de Telecinco que dará comiendo en un par de meses.

Lo cierto es que, a pesar de las informaciones que están circulando, aún no hay nada cerrado ni es oficial. La expresidenta de la Comunidad de Madrid sí que habría recibido la oferta de la productora del reality, Bulldog TV, y de Mediaset, pero no se conoce el resultado de la proposición. Desde 'Look' apuntan que la expolítica ha aceptado concursar, mientras que en 'Yotele' aseguran que ella ha declinado la oferta y que son "chorradas inventadas".

En Vozpópuli nos hemos puesto en contacto con Cifuentes y con Mediaset, pero ambos prefieren no confirmar ni desmentir la noticia. Mientras tanto, la ex de PP ha subido una imagen a su perfil de Instagram en la que parece jugar al despiste con su fichaje por 'Supervivientes 2020'.

Cristina Cifuentes juega al despiste con su 'fichaje' para 'Supervivientes 2020'

La expolítica ha subido una foto a sus stories de Instagram al más puro estilo 'Supervivientes', lo que da que pensar...

A pesar de los rumores y de la foto, habrá que esperar aún unas semanas a que la cadena desvele los nombres de los concursantes de 'Supervivientes'. De momento no hay ninguno confirmado, pero sí se ha tentado, además de a Cifuentes, a Rocío Flores, a Hugo Sierra, a Aramís Fuster y a Juan Carlos Monedero.

