Indignación por la última petición de Cepeda en la Red

Cepeda vuelve a estar en el centro de la polémica. Y es que No es la primera que el exconcursante de Operación Triunfo ha publicado algún controvertido comentario sus redes sociales. De hecho, ya se replanteó en su día abandonarlas, tras las críticas que le llovieron por un tuit sobre el veganismo.

Ahora, el cantante vuelve a ser tendencia por su último post. Durante la mañana de este mismo viernes, Cepeda publicaba en su cuenta de Twitter la siguiente petición: "Hola, alguien que se anime a hacer un cartelito así guay para IG con todos los conciertos?".

Comentario que mucha gente ha interpretado como pedir trabajo gratis. Ante el revuelo que se estaba comenzando, el exconcursante de OT ha querido explicarse:

"Me parece muy triste que comentes sin tener ni puta idea. Si alguien hace un cartel y lo subo se menciona al autor, y ahora mismo estoy rechazando menciones en IG de publicidad por valores superiores a 10mil€ porque no me gusta hacer publicidad. Hoy me he levantado contento".

El disco de Cepeda, ¿gratis?

Ante esto, los usuarios de Twitter han comenzado a pedirle a Cepeda su primer disco, Principios, de forma gratuita a cambio de, como él decía, una mención.

Hola, Cepeda. Como estás tan a favor de que la gente trabaje gratis (a cambio de ser mencionado) me he descargado tu disco de forma pirata. Pero no te preocupes que aquí tienes tu mención: @cepedaoficial. Un saludo. pic.twitter.com/Xrn4CLvlUP — JuanitoLibritos🍑 (@JuanitoLibritos) 4 de enero de 2019

Hola, me puedes hacer un concierto en la plaza de mi pueblo por mi cumple, es la semana que viene, te menciono en instagram como autor. ¡Gracias! 💜 #PayForArt — Meh Producciones! (@MehProducciones) 4 de enero de 2019

Me regalas un disco? Luego twitteo que está muy chulo — Brian (@BriiHD) 4 de enero de 2019