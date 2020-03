Críticas a 'Espejo público' por colarse en Ifema un reportero que entra tosiendo y sin protección

A 'Espejo Público' le están lloviendo las críticas después de que Nacho Abad se haya colado en el hospital de campaña que se ha instalado en Ifema para tratar a paciences con coronavirus.El periodista ha entrado sin permiso, no estaba usandolaprotección requerida y ha estado tosiendo y tocandotodo.

El colaborador del programa dice en pleno directo: "Nos hemos colado aquí, no sé si podemos, pero bueno. Tienen zumo, maíz dulce, leche, más leche... Vamos a aprovechar y entramos hasta el final. Bombonas de butano".

Unas declaraciones que ha hecho mientras tocaba objetos y movía un carro. Además, en las imágenes se le puede ver cómo tose, sin llevar puesta la mascarilla, y se lleva la mano, que no tiene guante, a la boca. Después de toser, ha continuado el recorrido tocando más cosas.

Un reportero de Espejo Público se cuela en el almacén de comida de IFEMA sin mascarilla, tosiendo y tocándolo todo. ¿Pero a qué coño está jugando? pic.twitter.com/obUd3BFZ7v — Pablo CG (@pablocast13) March 30, 2020

"Di que sí mejor pedir disculpas que pedir permiso"

Mientras, Susanna Griso comentaba, ajena a la irresponsabilidad e imprudencia que se estaba comentiendo, lo "inmenso" que era el almacén. Otro de los colaboradores aplaudía lo que estaba haciendo Abad. "La imagen es impagable, como siempre", señala, para después continuar diciendo: "Di que sí mejor pedir disculpas que pedir permiso". "Aprovecha ahora que no te ven", le apuntaba otro.

Las redes estallan contra 'Espejo Público'

Estas imágenes y las irresponsabilidad del programa y del reportero están siendo muy criticadas ya que no todo vale y menos en la situación delicada en la que nos vemos inmersos. España ya registra 812 muertos por coronavirus en las últimas 24 horas y la cifra total asciende a 7.340.

Entre las críticas se pueden leer: "Nacho Abad (Espejo Público) colándose en un almacén de comida de IFEMA, con la mascarilla quitada y tosiendo. "Nos hemos colado, no sé si podemos pero bueno". Mientras, los colaboradores: -"Mejor pedir disculpas que pedir permiso". "Aprovecha ahora que no te ven" o "Informar haciendo el imbécil no debería ser considerado trabajode primera necesidad: Nacho Abad colándose en los almacenes de IFEMA sin permiso, tocando los productos sin guantes, tosiendo sobre ellos,... Espejo Público luciéndose una vez más".

O estas otras: "Acabo de ver a un tío de 'Espejo público' tosiéndose en una mano y tocando acto seguido material de un almacén al que no le han dado permiso para entrar. Dar más asco ahora mismo es complicado", "Aquí Nacho Abad @Nacho_Abad , en el nefasto programa Espejo Público @EspejoPublico de @antena3com , tosiendo sobre los alimentos y toqueteando todo sin guantes; esta gente es un peligro, ¡policia , guardiacivil!" o "Nacho Abad hace 5 días diciendo que "hay gente que es peor que el virus". Dos días más tarde se cuela en IFEMA tosiendo y tocando el material sin protección ante las cámaras de Espejo Público. Si digo lo que pienso me meten en la cárcel".

