Visitamos tres restaurantes nuevos en Madrid y te lo contamos todo

Madrid se mueve. Y también susrestaurantes. A pesar de inconvenientes y frenos, esta ciudad sigue activa y sus empresarios y cocineros apuestan por seguir emprendiendo. Y, siempre, con todas las precauciones sanitarias posibles.

En estos últimos tiempos han surgido un ramillete de propuestas variadas, apetecibles y dignas de ir a conocerse. Madrid sigue en marcha.

Exótico y cosmopolita

Es “el” sitio. El restaurante Papúa hace honor a su nombre con una impactante y original decoración colonial en la que África está muy presente. Sin embargo, su carta- amplia y bien concebida- se estructura en torno a la tradición aunque también con esa vuelta de tuerca en algunos platos que le dan un toque sofisticado y cosmopolita. Una impecable atención hacen el resto para poder hablar de uno de los restaurantes al que, hoy por hoy, hay que acudir.

Enclavado en plena plaza de Colón posee una oferta amplia estructurada en distintos apartados, desde la más pura tradición como las croquetas de cocido madrileño o diversas ensaladas, junto a otros platos en los que la técnica se hace presente como un delicioso mousse de foie caramelizado o los raviolis de langostinos estilo ‘Robuchon’. El arroz a la mantequilla blanca con espárragos resulta un hallazgo. No faltan buenas carnes y pescados junto a una cuidada selección de postres, como la tarta de queso Payoyo y violetas. Excelente carta de vinos con nutridas referencias y a precios ajustados.

Papúa está abierto todo el día y sirven tanto desayunos -con una amplia y apetecible oferta-, como meriendas: el momento perfecto para hacer un alto en el camino y disfrutar de un sándwich club o una tartine de salmón ahumado.

Cantabria es plena tendencia

La Maruca Castellana es otra de las últimas novedades. Una prolongación más de La Maruca Velázquez y la demostración de que el santanderino Grupo Cañadío apuesta por Madrid una vez más, aunque sea en estos difíciles tiempos. Todo, en un amplio restaurante que emula y supera gastronómicamente a su hermano mayor del barrio de Salamanca aun manteniendo el mismo estilo.

Cuidadas preparaciones, platos en su punto, terminaciones ad- hoc… un agradable local, de funcional decoración, que está lleno hasta la bandera (el más difícil todavía actualmente). Paco Quirós y Carlos Crespo, sus artífices, siguen apostando por la cocina cántabra en un concepto de plena tendencia. Una culinaria honesta, de precios ajustados y que no falla.

No te pierdas sus deliciosas rabas (de excelsa fritura), los buñuelos de bacalao o sus tacos de merluza rebozados, aunque la estrella sin duda es el cocido montañés o, más bien, su esencia: en un solo vuelco se concentra delicadamente todo el alma (¡y sabor!) de este secular guiso. Y de postre, para no romper la costumbre, su popular tarta de queso. Todo en un animado ambiente. También dan desayunos (no olvidar su tortilla de patatas) con bollos caseros, etc. así como aperitivos o copas de 'tardeo', porque está abierto todo el día. Poseen una pequeña terraza en la calle.

Viajero y canalla

Es la apertura más desenfadada del Grupo Mentidero, con otros cuatro restaurantes en Madrid y sus alrededores. Sus propietarios e ideólogos, el matrimonio formado por Lara Alonso del Cid y Borja Anabitarte, acaban de inaugurar hoy miércoles su nuevo restaurante La Mentira, un espacio en la zona más elegante de Chamberí donde disfrutar de una oferta viajera y muy personal.

Bao de chipirones a la andaluza con mayonesa vittelo, hamburguesa de solomillo de cerdo ibérico con bacon y cheddar, molcajete frío de langostino con vieiras, ceviche de lubina o las tortillas fritas acompañadas de salsa picantona de tomatillos verdes… preparaciones encuadradas en distintos capítulos que van desde los “Taquitos” a “Carbón y Vapor” o “Entre amigos”, como son las pensadas para compartir. Y a comedidos precios.

Una carta cosmopolita y sin fronteras, bien ultimada, para degustar en un ambiente clandestino e informal; diseñado por la decoradora Chesu Puente, el local está inspirado en los años 20. Poseen una original carta de vinos y cócteles para maridar. También ofrecen reservados privados, aparcacoches y terraza en la calle Miguel Ángel, que da al establecimiento. Estará abierto a mediodía de martes a domingo y por las noches de miércoles a sábado.

Tres restaurantes que Vozpópuli ha visitado y que merece la pena visitar en un apetitoso viaje con sello madrileño.