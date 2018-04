Una de las web del 1-0 sigue activa cuatro meses después del 155

Una de las páginas web que la Generalitat de Cataluña puso en marcha para promocionar el referéndum ilegal sigue activa cinco meses después de que el Gobierno interviniese la autonomía con la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Se trata de la web www.pactepelreferendum.cat encargada por el Departamento de la Presidencia del Govern encabezado por Carles Puigdemont. Tuvo que ser la propia diseñadora de la web en su declaración como testigo hace dos semanas ante el juez que investiga la organización de la consulta la que avisase de que la página sigue en marcha.

“Se diseñó una página web que, por cierto, continúa publicada, si lo quieren ver. Miré casualmente la semana pasada para ver y la vi, sí”, declaró en presencia del juez, la Fiscalía, la Abogacía del Estado y todos los abogados de la acusación y las defensas. Según añadió, había experimentado algunos cambios respecto al proyecto que ella entregó a petición del que entonces era responsable de Contenidos Digitales de la Generalitat, Roc Fernández, cesado en virtud del 155. Efectivamente, basta con teclear la dirección de la web para acceder a ella, leer las noticias que se publicaron previas a la consulta, descargarse el manifiesto...

Teresa Guix Requejo declaró el pasado 11 de abril como testigo ante el Juzgado de Instrucción Número 13 de Barcelona, que investiga la organización del referéndum. En su comparecencia, a la que ha tenido acceso íntegramente Vozpópuli, explicó que ejercía funciones de diseñadora gráfica para la Generalitat por lo que cobraba un sueldo anual aproximado de 17.000 euros.

En lo que afecta a la web sobre el referéndum, también desveló que en el momento en el que entregó el proyecto le anunciaron que esa página, pese a que había sido encargada y presupuestada con dinero público por la Generalitat, iba a ser gestionada por la asociación independentista Òmnium Cultural, una entidad privada. Este es uno de los puntos sobre los que indagan los investigadores para acreditar la presunta malversación de dinero público empleado para la consulta. “En el momento en el que me lo encargaron, no, pero cuando lo entregué sí supe que iba para Òmnium”, declaró la testigo.

Según dijo, llevaba años actuando para la Administración catalana para diversos departamentos. Se crearon las páginas web pactepelreferendum.cat, referendumcatalunya.cat y catalanreferendum.eu. “Yo participaba haciendo los diseños para Pactepelreferendum.cat”, admitió la testigo. Roc Fernández era la persona que le supervisaba y daba instrucciones sobre el diseño de la página.

Reconoció que no pagó a la persona que trabajaba con ella en el diseño de esta web porque no llegaron a cobrar por el trabajo. “¿Cómo es que no ha cobrado?”, le preguntó el magistrado Juan Antonio Ramírez Sunyer. “Porque me citaron en la Guardia Civil y pensé que por prudencia era mejor anular cualquier factura”, replicó la testigo, quien confirmó que lo hizo por voluntad propia y no porque se lo pidiera la Generalitat. El dinero que había pactado por el diseño de la web era de 2.700 euros.