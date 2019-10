Última hora de Cataluña, en directo: concentración de Ciudadanos en la plaza de San Jaime de Barcelona

Tras varias horas de calma tensa, este domingo han salido a las calles de Barcelona partidarios de la unidad de España convocados por Ciudadanos, en contraposición a los actos violentos ocasionados por radicales desde que el pasado lunes se diese a conocer la sentencia del procés. El acto, al que han asistido 1.700 personas, según la Guardia Urbana, ha transcurrido sin incidentes y ha concluido con un mitin de Albert Rivera, quien ha dicho que quiere ser presidente de España para defender a las familias y meter en la cárcel a quienes intenten romper España.

Última hora de Cataluña, en directo:

13.50 Colau pide a Torra y Sánchez que "dialoguen" para solucionar el conflicto en Cataluña

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha pedido este domingo que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y el del Gobierno, Pedro Sánchez, "se sienten y dialoguen con responsabilidad" para solucionar el conflicto en Cataluña, tras los disturbios que se han dado esta semana. En declaraciones a los medios y tras pronunciar una declaración institucional, Colau ha condenado una tensión y violencia que "Barcelona no se merece", y ha añadido que las protestas pacíficas son bienvenidas.

13.30 Giro de Torra: desea la "rápida recuperación" del policía herido grave en las protestas

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha deseado la "rápida recuperación" de un policía, ingresado en el Hospital Sant Pau, y de una chica, hospitalizada en Vall d'Hebron, dos heridos especialmente graves durante las protestas contra la sentencia del 1-O esta semana en Barcelona. En un apunte en Twitter recogido por Europa Press, Torra se ha mostrado "muy preocupado" por su situación, ya que el policía se encuentra muy grave y la chica grave, y ha enviado su apoyo a sus familias. Es la primera vez que el presidente de la Generalitat se solidariza con un agente de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.

En contacte permanent amb consellera de Salut sobre l'evolució dels ferits en els incidents al carrer. Molt preocupat per la situació d'una noia hospitalitzada a Vall d'Hebron i pel policia, a Sant Pau. Desitjo la seva ràpida recuperació. Faig arribar el meu suport a les famílies — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) October 20, 2019

13.10 Rivera carga contra la Generalitat y los "sinvergüenzas" radicales

Durante el discurso que ha puesto fin a la concentración convocada por Ciudadanos en la plaza San Jaime de Barcelona, Albert Rivera ha cargado contra la Generalitat y contra los "sinvergüenzas" radicales, que mientras han tirado adoquines a las cabezas de los policías coreaban "las calles siempre serán nuestras". "Yo no quiero ser presidente para tener un helicóptero o dormir en la Moncloa. Yo quiero ser presidente del Gobierno para defenderos a todos, proteger a las familias españolas y meter en la cárcel a los que intenten romper este país", ha señalado.

12.55 Un total de 18 personas enviadas a prisión provisional durante la semana de protestas

Los juzgados han acordado prisión provisional para 18 personas en Cataluña durante la semana de protestas contra la sentencia por el 1-O, y también han acordado libertad con medidas cautelares para 52 detenidos. En un comunicado este domingo, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha informado de que hasta la madrugada de este domingo han pasado a disposición judicial un total de 70 detenidos en Cataluña (35 en Barcelona, 15 en Girona, 15 en Lleida y cinco en Tarragona). En concreto, de las personas ingresadas en prisión provisional esta semana, 12 están en Barcelona, uno en Lleida, dos en Tarragona y tres en Girona.

12.30 El jefe de informativos de TVE se enzarza con Rivera por criticar la cobertura de los disturbios

El director de informativos de Televisión Española, Enric Hernàndez, y el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, han cruzado reproches y críticas públicamente en la red social Twitter. El líder de Cs, en un primer momento, criticó la cobertura que una reportera de la televisión pública había hecho sobre los altercados que ocurrieron el pasado viernes en Barcelona, cuando un agente de antidisturbios de la Policía Nacional quedó gravemente herido tras recibir un impacto de un objeto contundente en la cabeza.

12.19 Inicia la concentración convocada por Ciudadanos en Barcelona

Miles de personas que defienden la unidad de Cataluña con España se concentran desde mediodía en la Plaza San Jaime de Barcelona, bajo el lema ‘¡Basta Ya! Justicia y Convivencia’. En el acto participan el presidente de la formación naranja, Albert Rivera, acompañado por la portavoz de Cs en el Congreso, Inés Arrimadas, y la portavoz nacional y líder del partido en Cataluña, Lorena Roldán. En este encuentro, la formación naranja desplegará un gran corazón tribandera con las banderas de España, Cataluña y Europa que representa a aquellos que "quieren seguir siendo catalanes, españoles y europeo y defender la libertad, nuestra democracia y la igualdad entre españoles sin que nadie imponga nada".

12.05 Los daños ocasionados en los disturbios de Barcelona suman 2,5 millones

Los destrozos causados en los altercados registrados en Barcelona desde el pasado martes tienen un coste superior a los 2,5 millones, sin contar el pavimentado de calles y las horas extras del personal, especialmente el de limpieza, según han informado a EFE fuentes del Ayuntamiento de Barcelona.

11.34 Buch afirma que los disturbios van a menos

El conseller de Interior de la Generalitat, Miquel Buch, ha afirmado este domingo que los datos sobre heridos y daños en las protestas tras la sentencia del 1-O revelan "una reducción de los actos vandálicos en la ciudad de Barcelona" tras seis noches de disturbios.En una comparecencia ante los medios, Buch ha valorado positivamente la aparición "de un cordón de personas que se situaban entre grupos violentos y los cordones policiales para evitar estas noches de violencia", lo que revela el carácter cívico y pacífico del movimiento independentista, ha dicho.

11.10 Sánchez preside el órgano de coordinación en Cataluña

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, acompañdo de la Vicepresidenta del Gobierno en funciones y del Ministro del interior en funciones , preside desde las 10:30 de la mañana la reunión del Comité de seguimiento de la situación en Cataluña.

10.49 Tres detenidos en Barcelona por saqueo a tiendas durante los disturbios

Los Mossos han detenido la pasada noche a tres personas por saqueos a tiendas del centro de Barcelona coincidiendo con los disturbios registrados en la zona, han informado a EFE fuentes de la policía autonómica.

Los detenidos están pendientes de pasar a disposición judicial por "robo con fuerza" en las tiendas del centro de la ciudad, especialmente las de telefonía, electrodomésticos y ropa. La pasada noche se han registrado altercados en la Ciudad Condal, aunque de menor virulencia que en días pasados, disturbios en los que los Mossos detuvieron a otras trece personas y once resultaban heridas de diversa consideración.

10.32 Álvarez de Toledo alerta de un "exilio silencioso" de contrarios al "procés"

La cabeza de lista del PP por Barcelona en las elecciones generales del 10-N, Cayetana Álvarez de Toledo, ha alertado de que se está produciendo un "exilio silencioso" de catalanes contrarios al "procés", que se marchan "ahuyentados" por las políticas que aplica el Govern.

10.13 Un total de 13 detenidos este sábado en Barcelona y cuatro mossos d'Esquadra heridos

Los Mossos d'Esquadra han detenido a 13 personas este sábado en Barcelona en la sexta jornada de protestas contra la sentencia del 1-O, han informado fuentes de la policía catalana a Europa Press. En los disturbios también han resultado heridos cuatro agentes de los Mossos d'Esquadra, tres de ellos en Barcelona y uno en Tarragona. Además, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atendido a 14 personas heridas el sábado en Cataluña, 11 de ellas en Barcelona y tres en Girona.

09.30 El SEM atiende a 14 personas heridas el sábado en Cataluña

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atendido a catorce personas heridas el sábado en Cataluña, once de ellas en Barcelona. El SEM ha informado de que dos de los heridos en Barcelona requirieron traslado a un centro médico, mientras que el resto fueron dados de alta in situ. Fuera de la capital catalana, el SEM ha atendido a tres personas en Girona, que fueron dadas de alta in situ.

09.10 Entrevista | Juan Carlos Girauta: "En Cataluña hay terrorismo de baja intensidad"

Girauta ve la misma kale borroka que existió en el País Vasco en los tiempos de ETA y alerta de que el secesionismo catalán va a buscar la independencia "por la vía violenta". Acusa a Sánchez de no actuar en Cataluña por "cálculo electoral" y arremete contra Torra: "Ha usado su cargo público para atizar el fuego, para incitar al odio y a la violencia"

09.00 12 detenidos en los incidentes de Madrid, 10 de la manifestación contra la sentencia y 2 de ultraderecha

La Policía Nacional ha detenido a un total de 12 personas en los incidentes de la manifestación contra la sentencia del procés desarrollada en Madrid este sábado y en una protesta paralela de movimientos de ultraderecha.

08.50 La cooperación entre Mossos y Policía irrita al separatismo en plena revuelta

Ambos cuerpos sellan una reconciliación pendiente desde el 1-O y el independentismo radical responde tachando a los agentes autonómicos como "fuerzas de ocupación"