El jefe de informativos de TVE se enzarza con Rivera por criticar la cobertura de las protestas separatistas

El director de informativos de Televisión Española, Enric Hernàndez, y el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, han cruzado reproches y críticas públicamente en la red social Twitter.

El líder de Cs, en un primer momento, criticó la cobertura que una reportera de la televisión pública había hecho sobre los altercados que ocurrieron el pasado viernes en Barcelona, cuando un agente de antidisturbios de la Policía Nacional quedó gravemente herido tras recibir un impacto de un objeto contundente en la cabeza.

¿Cómo? ¿Que ‘le cayó’ una piedra? Los radicales le LANZARON una piedra a la cabeza para agredirle. Que el Gobierno intente minimizar la violencia separatista que estamos sufriendo no puede suponer que lo haga también la televisión que pagamos todos manipulando así la realidad. https://t.co/i5cJUy2ZE3 — Albert Rivera (@Albert_Rivera) October 20, 2019

Rivera escribió que la periodista dijo que al policía le "cayó" una piedra, aunque la realidad es que la profesional de la información explicó que recibió "una pedrada".

Acto seguido, Hernàndez le afeó el comentario al político en tono irónico. "Estos días, por hacer su trabajo, los periodistas de @tve_catalunya están sufriendo pedradas, banderazos, insultos, vejaciones... Gracias por solidarizarse así con ellos, señor @Albert_Rivera".

Estos días, por hacer su trabajo, los periodistas de @tve_catalunya están sufriendo pedradas, banderazos, insultos, vejaciones... Gracias por solidarizarse así con ellos, señor @Albert_Riverahttps://t.co/vh1jfeR7YU — Enric Hernàndez (@Enric_Hernandez) October 20, 2019

El encontronazo no quedó ahí, ya que Rivera volvió a responder al periodista exigiéndole que se disculpara. "Sr director de Información de TVE: Me he solidarizado con todos los periodistas atacados por los separatistas, y lo sabe. Precisamente por ello deberían ustedes informar de la agresión a un policía grave y no decir que le ‘cayó’ una piedra del cielo. Discúlpese, es más fácil", escribió Rivera.