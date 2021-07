Han pasado más cuatro meses desde que Francisco G., bombero de 46 años residente en la Comunidad de Madrid, recibió la primera dosis de la vacuna contra la covid-19 de AstraZeneca. Después de este tiempo deberían haberle administrado ya la segunda dosis —el Ministerio de Sanidad estableció en 16 semanas el intervalo entre las dos dosis para la vacuna de esta farmacéutica—, sin embargo, este madrileño no ha vuelto a ser vacunado y hasta el momento no ha encontrado la forma de solucionarlo.

Francisco ha intentado de diferentes formas fijar una fecha. Tras semanas de espera primero intentó resolverlo solicitando una autocita, pero "no cumple los requisitos" al tratarse de la segunda dosis. Tras esto decidió llamar por teléfono al número habilitado por la Comunidad de Madrid para resolver dudas. "No me dan ninguna solución ni siquiera siendo personal esencial. Lo único que me dijeron es que tengo que esperar", cuenta en conversación con Vozpópuli.

El caso de Francisco no es único. Rafael J., vallisoletano de 48 años y también bombero, se vacunó contra la covid el 1 de marzo en Madrid y todavía no ha sido citado para recibir la segunda dosis. Según explica a este diario, lleva llamando por teléfono desde finales de mayo para buscar una solución. "He llamado cuatro veces. Me dijeron que era bastante raro y que me iban a poner como preferente, pero sigo sin saber nada", afirma.

"Es una suerte que nos vacunasen antes que al resto al ser personal esencial, pero la segunda no llega"

Rafael tiene otros compañeros que ante el retraso en la administración de la segunda dosis decidieron acudir a las comunidades autónomas donde están empadronados —recibieron la primera en Madrid por motivos laborales—. "Solo así consiguieron que les vacunasen", añade. En su caso, admite estar "relajado": "Me dijeron que aunque pasen seis meses no pasa nada". "Es una suerte que nos vacunasen antes que al resto al ser personal esencial, pero la segunda no llega", concluye.

No solo entre bomberos se están produciendo estos retrasos en la vacunación. Elena J, madrileña de 44 años y farmacéutica en Madrid, también espera a ser vacunada contra la segunda dosis de AstraZeneca. A ella le administraron la primera dosis el 5 de marzo. "Pensaba que me citarían en junio, pero nada", cuenta. Ella también ha intentado resolverlo llamando varias veces por teléfono, pero no lo ha conseguido. "Me dicen que espere, que no tardará", apunta.

Récord de vacunación

España volvió a registrar el pasado viernes una jornada récord tras administrar 747.589 dosis de la vacuna contra la covid-19.

En total, en España hay 25.948.237 ciudadanos, el 54,7% de la población, con al menos un suero inoculado y 18.466.362 personas con la pauta completa, cifra que representa el 38,9% de la población.

Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, la Comunidad de Madrid Madrid es desde hace días la región con el menor porcentaje de vacunas inoculadas con respecto a las dosis que recibe: de las 6.496.645 que han llegado a esta autonomía, ha administrado 5.472.235.

Por el contrario, Asturias es la primera comunidad que se aproxima a tener al 50% de su población con la protección completa de la vacuna (50%). Por detrás, entre las que más rápido inmunizan, se encuentran Galicia (46,8 %), Extremadura (44,5 %), Castilla y León (44,4 %), Aragón (42,6 %), La Rioja (42,6 %), País Vasco (41,9 %) y Navarra (41 %).