El macrobrote de Mallorca, con 1.824 positivos por coronavirus de 12 comunidades autónomas y 5.978 contactos estrechos que deben guardar cuarentena, ha puesto en evidencia la necesidad de vacunar a la población más joven. También la evolución de la pandemia en las últimas semanas, que ha mostrado un cambio de tendencia con un importante aumento de la incidencia entre los jóvenes de 16 a 30 años.

Ante esta situación, los expertos piden acelerar la inmunización de la población que se encuentra en esta franja de edad. Para José Antonio Forcada, enfermero de Salud Pública y presidente de la Asociación Nacional de Enfermería y Vacunas (ANENVAC), lo primero debería ser completar la vacunación de los que tienen entre 60 y 69 años y también de los que tienen entre 50 y 60. "A partir de ahí estamos viendo que en estos momentos la pandemia la están manteniendo jóvenes y adolescentes, por lo tanto habría que darles preferencia en la vacunación", responde a preguntas de Vozpópuli.

En opinión de Forcada, España ha empezado "tarde" a inmunizar a la población más joven y por ello debería hacerse un mayor esfuerzo para inocular a la población, aunque admite que esto no se soluciona rápidamente y reconoce que los retrasos en la llegada de vacunas han hecho mella.

Según afirma el presidente de ANENVAC, el aumento de los contagios entre la gente joven era algo "de esperar" ya que con la apertura del ocio nocturno, donde en la mayoría de las ocasiones "no se respetan las medidas de seguridad" como la distancia interpersonal o el uso de las mascarillas. "Es algo que podíamos prever desde el punto de vista científico; desde el punto de vista administrativo y político se ve que no se ha tenido en cuenta", apunta.

Además de vacunar los de esta franja de edad, Forcada considera que se debe hacer "una labor de pedagogía" para concienciar a los jóvenes de que la pandemia todavía no ha terminado y de la importancia de cumplir medidas preventivas como la cuarentena. "También hay bastantes padres que no entienden esta medida de aislamiento por el bien de la salud de la población. Es algo que no se puede permitir", lamenta.

"Está sobre la mesa"

En este sentido, Raquel Yotti, directora del Instituto de Salud Carlos III, aseguró esta pasada semana que "está sobre la mesa" comenzar a vacunar contra la covid a los grupos con mayor transmisión, como los jóvenes, pero ha señalado que primeramente hay que evaluar el riesgo-beneficio de esta medida.

Algunas comunidades autónomas como Canarias o Baleares han comenzado ya a inmunizar a los menores de 30 años. En Cataluña empezarán a partir de este miércoles y la Comunidad de Madrid calcula que lo hará a partir de la segunda semana de julio.