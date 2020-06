Torra apoya a Borràs y asegura que ningún independentista tendrá "un juicio justo" en España

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha manifestado este jueves a la portavoz de JxCat en el Congreso, Laura Borràs, a la espera de que este jueves se vote su suplicatorio en el pleno del Congreso, y ha avisado de que "ningún independentista tendrá nunca un juicio justo en España".

"No es solo la historia, es ayer, es hoy y será mañana: ningún independentista tendrá nunca un juicio justo en España. Entre otros motivos, por eso somos independentistas, por el anhelo de una sociedad justa y respetuosa con los derechos fundamentales", ha asegurado en un mensaje en su cuenta de Twitter.

No és només la història, és ahir, és avui i serà demà: cap independentista no tindrà mai un judici just a Espanya. Entre d’altres motius, per això som independentistes, per l’anhel d’una societat justa i respectuosa amb els drets fonamentals. Tot el suport @LauraBorras!