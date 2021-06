La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), la entidad pública a través de la cual el Gobierno gestiona los rescates de empresas, fijó entre las condiciones para financiar a Plus Ultra que la compañía aérea justificase "documentalmente" el acuerdo alcanzado con los administradores "en relación a la reducción de la retribución vigente aprobada en Junta".

En el marco del proceso de evaluación de la solicitud de 53 millones de euros por parte de Plus Ultra, el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda pidió a la aerolínea que detallase algunos aspectos organizativos y de recursos humanos. Sobre todo los que tenían que ver con el consejo de administración y las retribuciones de sus miembros. La petición tuvo lugar en torno al 20 de octubre de 2020.

Fue entonces cuando la compañía informó a la SEPI sobre los salarios de los "únicos" integrantes del consejo que eran retribuidos en virtud de su cargo de administradores. Además, recordó al ente público que ya le había facilitado información sobre la estructura actual del consejo de administración en uno de los documentos aportados en la solicitud inicial, así como las escrituras que acreditan su composición accionarial.

Sólo un consejero retribuido

"En relación con las retribuciones de los miembros del Consejo de Administración los únicos miembros del Consejo de Administración que son retribuidos en virtud de su cargo de administradores son FGM Geoanalisis System S.L.; Sky Solutions S. L. y Rodolfo Reyes Rojas", explica la aerolínea.

Señala además que FGM Geoanalisis System está representada por Fernando García Manso, en su condición de presidente del Consejo de Administración "con una remuneración bruta anual de 96.000 euros". En el caso de Sky Solutions, añade, está representada por Julio Martínez Sola, en su condición de vicepresidente "con una remuneración bruta anual de 129.915 euros".

"Rodolfo José Reyes Rojas, en su condición de vocal del Consejo de Administración y director general con una remuneración bruta anual de 150.000 euros", apunta en relación al empresario venezolano que administra el 57% de la compañía. La titularidad real, en cambio, la tiene su desconocida esposa: Aurora López.

Según la compañía aérea rescatada por el Gobierno, "en base a la extraordinaria situación en la que nos encontramos y en línea con las medidas aplicadas de similar naturaleza aplicadas, los consejeros que son retribuidos en función de su cargo han reducido su retribución". FGM Geoanalisis System habría aplicado, tal y como indica Plus Ultra, "una reducción del 50%". En los otros dos casos, el recorte habría sido del 45%.

Deloitte avisa de datos sin verificar

Sin embargo, según adelantó Vozpópuli, el informe elaborado por Deloitte para la SEPI con posterioridad, señalaba que el único miembro del consejo de administración que mantenía una remuneración a fecha de febrero de 2021 por el ejercicio de su cargo en dicho órgano gestor era Reyes Rojas. De acuerdo al documento, las retribuciones de los otros dos accionistas se habrían suprimido según la información facilitada por Plus Ultra. Aunque advierte que dicho extremo "únicamente ha podido verificarse respecto al ejercicio 2019 pues no se han facilitado acuerdos relativos a ejercicios posteriores".

La consultora explica que, de acuerdo con la certificación aclaratoria emitida por el secretario no consejero de Plus Ultra, el 21 de enero de 2021, el consejo de administración acordó que la retribución sería percibida exclusivamente Reyes Rojas, por el importe de 150.000 euros antes citado.

"Martínez Sola ya percibía una retribución salarial en virtud de su contrato laboral, por lo que se decidió que finalmente su representada (Sky) no percibiera retribución alguna por sus funciones como consejero [...] Por parte del consejo de administración se decidió finalmente no abonar retribución alguna en

favor de FGM [la empresa de García Manso]", concluye el texto.

Deloitte advierte: "No obstante, no se ha facilitado documentación acreditativa del citado acuerdo" con Reyes Rojas

Adicionalmente, la dirección de Plus Ultra confirmó a Deloitte que debido a la pandemia y a la difícil situación de la compañía, en julio de 2020 se acordó que la remuneración a percibir por el empresario venezolano Reyes Rojas se redujera en un 45%. Y la consultora advierte: "No obstante, no se ha facilitado documentación acreditativa del citado acuerdo".

El asesor de la SEPI cree que habría argumentos suficientes para defender que la relación mantenida entre el empresario venezolano Reyes Rojas (director general) y Plus Ultra "debe considerarse como mercantil" en aplicación de la teoría del vínculo -por razón de su cargo en el órgano rector de la compañía y como máximo responsable del día a día-, "subsumiendo dicha relación mercantil a la laboral que mantiene" en la actualidad.

Confusión sobre sueldos de Plus Ultra

Así, aunque Plus Ultra respondía a la petición directa de la SEPI asegurando que tres consejeros eran retribuidos en virtud de su cargo de administradores, el dictamen legal de Deloitte afirma que "en la actualidad el único miembro del consejo que percibe una retribución por el ejercicio de dicho cargo es Reyes Rojas". Y señala que también desempeña funciones como director general, pero que, según la aerolínea, no percibe retribución en concepto de salario.

La confusión en torno a la relación que Reyes Rojas y otros administradores mantenían con la empresa y, sobre todo, con respecto a sus retribuciones, se tradujo en una nueva solicitud de la SEPI. Finalmente, la entidad pública dependiente de Hacienda, a través del acuerdo de financiación alcanzado con Plus Ultra, deja patente que quiere acceder a los documentos que demuestran que se ha procedido las reducciones de las retribuciones que se habían indicado.

La disposición de la financiación -señala la SEPI- se sujetará a las condiciones de disposición habituales de este tipo de financiaciones conforme a lo dispuesto en el contrato de financiación y estará sujeta al cumplimiento de una serie de condiciones. Entre ellas:

De esta forma, además de justificar los acuerdos en materia de salario, en el acuerdo firmado con la SEPI, Plus Ultra se compromete a "regularizar el vínculo contractual" que mantiene con el consejero Rodolfo Reyes Rojas, una de las tres personas retribuidas antes mencionadas.

Cobrar primas, "bajo ningún concepto"

Para poder beneficiarse de los fondos públicos, la compañía aérea se compromete a que la remuneración de los miembros del consejo de administración, o de quienes ostenten la máxima responsabilidad social en la beneficiaria, no excediesen de la parte fija de su remuneración vigente al cierre del ejercicio 2019. Al menos hasta que el reembolso del 75% del instrumento híbrido de capital que supone el préstamo participativo.

"Las personas que adquieran las condiciones reseñadas en el momento del apoyo financiero o con posterioridad a este, serán remuneradas en términos equiparables a los que ostentan un nivel de responsabilidad similar. Bajo ningún concepto se abonarán primas u otros elementos de remuneración variable o equivalentes", advierte el acuerdo de apoyo financiero alcanzado con la SEPI.

Plus Ultra "se obliga a justificar documentalmente los acuerdos alcanzados con los miembros del órgano de administración a los efectos de determinar la retribución vigente acordada y adoptar, en su caso, los acuerdos necesarios para regularizar el vínculo contractual que mantiene con Reyes Rojas de acuerdo con la normativa vigente".