Sanidad prohíbe fumar en la calle y decreta el cierre de las discotecas en toda España

El Ministerio de Sanidad ha acordado este viernes con las comunidades autónomas la prohibición de fumar en la calle -siempre que no sea posible mantener la distancia de seguridad- y detectar el cierre de las discotecas en toda España. Esas son algunas de las medidas de restricción que el Ministerio dirigido por Salvador Illa había sugerido a los gobiernos regionales, en sintonía con las políticas ya adoptadas en Galicia, Cataluña o Aragón, y que finalmente han sido pactadas.

El Gobierno ha trasladado estas propuestas, finalmente pactadas, a los gobiernos autónomicos en el Consejo Interterritorial Extroardinario del Sistema Nacional de Salud que este viernes ha tenido lugar para abordar de forma coordinada la evolución epidemiológica del coronavirus.

La prohibición de fumar en la vía pública estará condicionada al cumplimiento de la distancia de seguridad y no solo afectará al consumo de tabaco, sino a cualquier otro tipo de sustancia o dispositivo electrónico similar.

Las medidas también suponen un retroceso a las fases iniciales de la 'desescalada' del estado de alarma en España, puesto que también se limita el número máximo de personas en reuniones, que queda reducido a 10. En la rueda de prensa posterior a la reunión, Illa ha instado a la ciudadanía a evitar contactos que no sean con aquellos "grupos de convivencia estable": "No hagamos cosas que no van a ayudarnos a controlar el virus".

"No podemos tolerar que el comportamiento incívico de un ciudadano ponga en riesgo lo que estamos consiguiendo", ha aseverado Salvador Illa.

En lo que respecta al odio nocturno, la recomendación de Sanidad pasa por el cierre de discotecas, salas de baile y bares de copas. Las restricciones también afectan a los establecimientos de hostelería y restauración, en los que podría imponerse un máximo de 10 personas por mesa, y nunca podrán permanecer más allá de la 1.00 de la madrugada. Además, no se admitirían nuevos clientes a partir de las 12.00 de la noche.

PCR y restricción de visitas en residencias

Sanidad también ha propuesto realizar pruebas PCR en las residencias a todos los usuarios de nuevo ingreso con 72 horas de antelación, así como también a los trabajadores que se incorporen a su puesto de trabajo. En cuanto a las vistas de familiares, estas quedarían restringidas a una persona por residente, salvo en aquellos casos en los que el usuario en cuestión esté al borde de la muerte.

(Habrá ampliación)

