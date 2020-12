Sanidad defiende que el plazo para revelar el comité de expertos expira el 14 de diciembre

El Ministerio de Sanidad defiende que el plazo para pronunciarse sobre la orden del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) relativa al comité de expertos no expira hasta el próximo 14 de diciembre.

El pasado 30 de noviembre, el organismo independiente encargado de promover la transparencia de la actividad pública dio al Ejecutivo de Pedro de Sánchez un plazo de diez días para revelar los nombres y apellidos de los asesores en la gestión de la pandemia de Covid-19.

Este jueves se cumplen diez días de la resolución, pero según explican a Vozpópuli fuentes del departamento dirigido por Salvador Illa se trata de días hábiles, por lo que el plazo terminaría el 14 de diciembre: dentro de cuatro días. Las mismas fuentes insisten en que el Gobierno está "estudiando" la orden del Consejo de Transparencia.

En concreto, este organismo pidió que se diese a conocer el nombre de los integrantes del comité al que aludió el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, el pasado 6 de mayo, sin querer revelar su identidad.

El Ejecutivo y la protección de datos

El CTBG considera que la publicación de estos nombres no vulnera el derecho a la protección de datos -argumento esgrimido por la vicepresidenta primera Carmen Calvo- sino que, por contra, favorece el control de la actividad pública por parte los ciudadanos en "decisiones relevantes".

No obstante, el organismo también ha dado al Gobierno la posibilidad de recurrir su resolución ante los juzgados centrales de lo contencioso-administrativo de Madrid.

Salvador Illa guarda silencio. La diputada 'popular' Ana Pastor ha aprovechado su intervención en la Comisión de Sanidad que se ha celebrado en el Congreso este jueves para exigir al ministro que cumpla con la orden del CTBG.

"Hoy no debería salir de esta comisión sin respondernos cuáles son los miembros de este comité", ha defendido. Pero el titular de Sanidad ha eludido referirse a este asunto durante su respuesta a la diputada del PP. En su turno de réplica, Pastor no ha vuelto a retomar la polémica, ni tampoco el ministro en su intervención final.

Vaivenes del Gobierno con el comité

El nombre de los miembros del comité de expertos aludido por el propio Gobierno para respaldar sus decisiones durante la pandemia ha sido una de las grandes incógnitas en los últimos meses. Primero, el Ejecutivo se negó a identificarlos para posteriormente decir que no existía tal ente, o que estaba compuesto por funcionarios del Ministerio. Incluso, llegó a señalar que la lista era demasiado larga para hacerla pública.

"Hay una lista larga de expertos, los expertos de las comunidades autónomas que participan en las diferentes ponencias y grupos de trabajo del Consejo Interterritorial; expertos que opinaron sobre el documento que se aprobó la semana pasada de actuaciones ante diferentes escenarios, que son los del Comité Científico; a los que hay que añadir expertos de la Unión Europea", esgrimió Simón.

"Como comprenderán esta lista es muy larga, no la voy a dar ahora. La mayor parte de ellos son conocidos y son portavoces de sus comunidades autónomas o países. Con lo cual no merece la pena que me ponga a dar una lista de nombres", zanjó.

Ahora, tras la resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), el Gobierno se ha comprometido a estudiar esa petición. "Vamos a valorar la resolución. Vamos a estudiarla. La valoraremos y cuando tengamos una decisión tomada la conocerá públicamente todo el mundo", ha asegurado Calvo.