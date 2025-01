Sánchez presume de política económica sin mencionar la crisis con Puigdemont y el asalto a Telefónica

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado este domingo que "España va viento en popa a toda vela" en empleo y cohesión social y territorial y ha prometido una nueva subida del salario mínimo interprofesional (SMI) este año.



En la clausura del XV congreso del PSOE de Extremadura, en el que ha revalidado su cargo como secretario general Miguel Ángel Gallardo, Sánchez ha centrado su discurso en el impulso de la economía frente a una oposición que solo hace ruido, que si se apaga se queda "en la nada absoluta".



"Cuando la oposición se desgañita es que algo estamos haciendo bien", ha dicho el presidente y secretario general del PSOE, que ha trasladado su apoyo incondicional y de todo el partido al reelegido secretario general de Extremadura.

Sánchez critica al PP

Pedro Sánchez, ha calificado las medidas propuestas por el Partido Popular en materia de vivienda como "vintage", "porque vuelven a lo mismo", y ha asegurado que "da la sensación de que no han aprendido", o, si lo han hecho, "no les interesa porque están a otra cosa".

"Su política de vivienda es volver a liberalizar el suelo como hicieron con la ley del suelo, por tanto pelotazo, por tanto burbuja, por tanto pinchazo de esa burbuja, crisis financiera, desahucios y que luego vuelva 'papá Estado' a rescatar a la banca y pague los desmanes del sector financiero. Esa es su propuesta de vivienda ante el principal problema que tienen los ciudadanos. Y decimos alto y claro que la vivienda es un derecho de todos, no el pelotazo de unos pocos como quiere el PP", ha indicado Sánchez.

Sánchez ha apuntado que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) "lo decía alto y claro" hace unos días, que España es una de las principales economías avanzadas del mundo donde más se ha reducido la desigualdad, fundamentalmente como consecuencia del aumento del salario mínimo interprofesional: "Por eso vamos a volver a subir el SMI este año".

"Nosotros tenemos que decir que la socialdemocracia es justicia. Y que además sale rentable", según Sánchez, que mencionó al líder el PP, Alberto Núñez Feijóo: "Cuando escucho a la oposición, por cierto, no sé muy bien dónde anda Feijóo, debe ser que no quiere ser tampoco jefe de la oposición, o no la ejerce porque no quiere. Es curioso porque no hace más que ruido. Ruido, ruido, ruido".

Energías limpias

Pedro Sánchez ha puesto de manifiesto "la transformación que se ha hecho en nuestro país y particularmente en Extremadura", una región en la que el año pasado, el 99% de la energía que se produjo "proviene de energías limpias".

Una situación que se produjo "viniendo de cero, porque en 2018 había un presidente del gobierno y un gobierno que le puso un impuesto al sol", tras lo que ha apuntado que "el 99%, no el 80% ni el 70%, el 99% de la energía que se produjo en Extremadura proviene de energías limpias".

"De eso no somos conscientes", ha señalado Pedro Sánchez, quien no ha mencionado en su intervención a la Central Nuclear de Almaraz, pero ha destacado que "Extremadura, le lleva 30 años de ventaja a muchas regiones europeas", ha señalado Sánchez.

"¿Sabéis el tesoro que tenéis en Extremadura? ha planteado Pedro Sánchez, tras lo que ha añadido que "claro que lo sabéis y por eso defendéis el legado de Guillermo Fernández Vara como presidente de la Junta de Extremadura" y ahora miran "al futuro con orgullo con Miguel Ángel Gallardo como próximo presidente de la Junta de Extremadura", ha dicho.

"Cuenta conmigo, Miguel Ángel"

Durante su intervención, Pedro Sánchez ha dado la enhorabuena a Miguel Ángel Gallardo por su reelección como secretario general del PSOE de Extremadura: "Cuenta conmigo, cuenta con la fuerza de todo el PSOE para hacer que Extremadura vuelva a recuperar la senda del avance y no del retroceso en el que le ha metido la mayoría negacionista del PP y de Vox", ha reafirmado el dirigente socialista.