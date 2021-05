El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha recuperado la placa que tenía en su casa de Waterloo (Bélgica) cuyo robo había denunciado hace una semana.

"El chico que se llevó la placa de la Casa de la República me hizo llegar, pocas horas después del error, una carta de arrepentimiento y disculpa. Hoy ha sido valiente y ha venido a devolverme la placa. Le agradezco mucho el gesto, que le honra. Doy el incidente por cerrado y resuelto", ha escrito Puigdemont en Twitter.

El noi que va endur-se la placa de la Casa de la República va fer-me arribar, poques hores després de l’error, una carta de penediment i disculpa. Avui ha estat valent i ha vingut a retornar-me la placa. Li agraeixo molt el gest, que l’honora. Dono l’incident per tancat i resolt. pic.twitter.com/08OsxEHOV5 — Carles Puigdemont (@KRLS) May 23, 2021

Robo de la placa

Los hechos ocurrieron el jueves 14 de mayo, cuando unos desconocidos se presentaron en los exteriores de la casa donde reside el expresidente de la Generalitat y arrancaron la placa que estaba junto a la entrada de la vivienda y en la que se leía "Casa de la República".

Fuentes del denominado Consejo por la República, espacio parainstitucional que lidera Puigdemont en Bélgica, explicaron que unos individuos estuvieron cerca de 45 minutos en los aledaños de la casa haciéndose fotos, hasta que apareció "un segundo coche", del que sacaron una bandera española.

Seis desconocidos incluso estuvieron merodeando por el perímetro y por los "laterales" de la casa, intentando acceder a ella, según las citadas fuentes, pero el personal de seguridad los echó.

Minutos después, los desconocidos regresaron y, en una acción rápida, arrancaron la placa de la entrada y huyeron.

El Consejo por la República difundió en redes sociales un vídeo con imágenes de la acción vandálica, que fue denunciada ante la policía belga, según las fuentes mencionadas.

También Puigdemont se hizo eco de la situación y difundió imágenes de los desconocidos: "No aceptaré ninguna violencia ni ninguna intimidación a mi compromiso político. Lo he denunciado a la policía belga y lo he puesto en conocimiento del presidente del Parlamento Europeo", escribió en Twitter.