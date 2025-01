Ni el PSOE ni Sumar avisaron a Junts de que el Congreso aplazaba la cuestión de confianza por segunda vez

Opinión generalizada en Junts de que la ruptura, es la única salida a la crisis de confianza que existe entre los de Carles Puigdemont y el PSOE. Que estas dos o tres semanas de margen que se han dado, con el segundo aplazamiento de la Mesa respecto a la proposición de ley de los junteros, "no servirá de nada". Que los socialistas "no se moverán, como ya han dicho" y que "nosotros tampoco". Lo que les lleva a creer que la ruptura, a mediados de febrero, "es inevitable".

De hecho, según fuentes al más alto nivel de Junts, todo estuvo roto la noche del miércoles. Tras los últimos mensajes que se cruzaron dirigentes del partido independentista y del PSOE. Santos Cerdán, número tres de Ferraz, les reclamó "retirar la cuestión de confianza". Pero su intento no fructificó. "No nos conocen, se creen que nos dejamos amedrentar" explicaba un dirigente cercano a Puigdemont, este viernes, con la resignación de que "nos están tomando el pelo".

Unas horas más tarde, el jueves por la mañana, la dirección de JxCat se despertó entre Bélgica y Barcelona con el convencimiento de que los tres miembros que tiene el PSOE en la Mesa del Congreso y los dos de Sumar iban a dar carpetazo definitivo a su petición. Y se preparaban, políticamente y comunicativamente, para anunciar la ruptura el viernes por la mañana en el Press Club de Bruselas, a muy pocos metros de la capital comunitaria.

Nadie, ni el Partido Socialista ni en Sumar, comunicó a Puigdemont, ni a Jordi Turull ni a Míriam Nogueras, que la Mesa del Congreso volvería a aplazar una decisión que "es puramente política". Pues los letrados de la Cámara ya han avalado que se puede tramitar. Es Moncloa, con el temor a que una mayoría absoluta del pleno le diga a Sánchez que no confían en él, que solicite formalmente la cuestión de confianza, cuya prerrogativa le corresponde, la que se opone a su debate.

Ese giro inesperado obligó a Junts a reformular su estrategia. No sin un arduo debate, tanto por mensajería como en el avión que trasladó a la mayor parte de dirigentes a Bruselas, sobre lo que debían hacer. Puigdemont les había mandado un mensaje horas antes, a través de un grupo que comparten, para que estuvieran preparados para todo. Y todos lo estaban. Los que abogaban por ser conservadores, por dar más margen a la negociación, y por los que querían volar todos los puentes.

El ejemplo de otros países de Europa

Puigdemont, en público, aseguró en la rueda de prensa que "cualquier demócrata convocaría elecciones si pierde la confianza del Congreso". Y en privado, a lo largo de este viernes, fuentes cercanas al expresidente de la Generalitat ponían como ejemplo lo que ha ocurrido en otros países de nuestro entorno, como Francia. "Cuando el primer ministro ha perdido la confianza del parlamento, ha dimitido" recordaban a modo de instrucción.

El cabreo en Junts, pese a la decisión adoptada este viernes, que puede parecer tebia, es evidente y notorio. Por muchas razones. Y también es evidente y notoria la determinación de algunos, como Puigdemont, que creen que estas dos o tres semanas de margen que se han dado no servirán de nada. Que las posiciones están tan enrocadas que, si no se ha logrado ningún avance en un mes, no se conseguirá en menos días.

Con fuertes críticas a una actitud "poco democrática" del presidente, la de intentar permanecer en el poder sin capacidad de legislar, situación en la que se encuentra ahora mismo Sánchez, tras la suspensión de las negociaciones, y con ataques aún más furibundos al ministro del Interior, al que en Junts acusan de "impresentable", por "declaraciones poco oportunas" respecto al acuerdo en materia de migración, los independentistas esperan un giro de guion de 180 grados para enderezar las cosas. Sin ello, explican, todo está sentenciado. "Game over", zanjaba, a modo de ejemplo, un dirigente con mucho peso.