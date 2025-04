Los funcionarios niegan que el Gobierno necesite Presupuestos para subir sus salarios: "Nos utiliza"

Los empleados públicos volvieron a salir a las calles este viernes para exigir su subida salarial. Han pasado ya tres meses completos desde que arrancó el 2025 con el compromiso del Gobierno de elevar un 0,5% los sueldos de todos los funcionarios si la inflación acumulada hasta 2024 superaba la revalorización aplicada hasta entonces. Algo que se ha cumplido: la condición, no la subida.

Los funcionarios siguen sin registrar este 'extra' del 0,5% en las nóminas porque el Gobierno está pendiente de aprobarlo. Esta semana el ministro de Función Pública, Óscar López, condicionó su aprobación a los Presupuestos. Esto ha agitado aún más a los representantes de los trabajadores, que desmienten que sea necesario y recuerdan que hace sólo una semana el Gobierno aprobó una subida salarial de 200 euros para los militares por Real Decreto-ley.

"No es excusa. La subida del 0,5% a todos los funcionarios se puede aplicar por Real Decreto-ley como se hizo la semana pasada con los militares", aseguran fuentes de CSIF a Vozpópuli. El sindicato más representativo en las administraciones públicas lleva tiempo denunciando este retraso y asegura no estar "dispuesto" a esperar a unos Presupuestos nuevos: "Nos deben ese 0,5%, que no utilice a los trabajadores públicos como rehenes".

"No admitimos que esto se pueda utilizar como una vía de presión, como coartada o excusa para una negociación de los Presupuestos", afirman. Desde CSIF recuerdan también que en 2024, cuando se prorrogaron los Presupuestos de 2023, el Gobierno aprobó dos subidas a los funcionarios: una en febrero del 0,5%, como la que está pendiente, con efecto retroactivo a enero de 2023; y otra del 2% en junio con efecto retroactivo a enero de 2024, a través de un Real Decreto-ley.

Una subida adicional al 0,5%

Además de la subida del 0,5% con efecto retroactivo a enero de 2024, los funcionarios esperan negociar un nuevo acuerdo salarial correspondiente a este año. CSIF asegura que los empleados públicos han perdido un 9% de poder adquisitivo desde 2022, cuando el Gobierno firmó con CCOO y UGT el último acuerdo retributivo 2022-2024. Exige también que la subida acordada se produzca de manera automática todos los años, "al igual que las pensiones o la subida del SMI".

La decisión afecta a más de tres millones de trabajadores: funcionarios, personal laboral u otro tipo de asalariados del sector público. La mayoría trabaja para las comunidades autónomas, seguidos del personal de las entidades locales y del de la Administración Central. El sueldo medio de los funcionarios se sitúa ya el entorno de los 3.000 euros al mes, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), que se actualizan con cierto decalaje de tiempo.

El Banco de España concluye en un análisis publicado el pasado año que en España los salarios públicos son un 25% más altos que los privados. En el conjunto de la zona euro, la brecha es del 8%. Se tiende a pensar que es porque hay un mayor porcentaje de trabajadores con estudios superiores, que desempeñan ocupaciones más cualificadas, y que cuentan en mayor medida con jornadas a tiempo completo y con más antigüedad. Sin embargo, el estudio refleja que entre aquellos trabajadores menos cualificados, la brecha es aún más acusada (del 29%).

Además de la subida salarial, los representantes de los trabajadores públicos también reclaman la recuperación de la estructura salarial previa a los recortes de 2010, una nueva oferta de empleo público para 2025 eliminando la tasa de reposición; jornadas de 35 horas; mejoras de las condiciones de jubilación y la regulación inmediata para que los funcionarios y estatutarios puedan acogerse a la jubilación parcial.