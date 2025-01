Moncloa oculta el coste de los fastos de celebración de la muerte de Franco y crea otro comité de expertos

El Gobierno oculta el coste de los fastos de celebración de la muerte del dictador Francisco Franco y crea un comité de expertos para asesorarle del que aún no ha trascendido su composición. Por ello, el Ejecutivo ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros un real decreto por el que establece un alto comisionado en el que ha puesto al frente a la historiadora y gestora cultural Carmina Gustrán Loscos, según ha detallado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. Será ella quien dirija y centralice todos los actos con los que Moncloa quiere conmemorar la libertad en España en plena sacudida por los escándalos que le rodean.

Lo llamativo es que el Ejecutivo de Pedro Sánchez, salpicado por varios escándalos de corrupción que afectan a la mujer y al hermano del presidente, así como a destacados miembros de la cúpula socialista, se basa en que otros países festejan sus etapas en libertad desde que cayeron sus regímenes pese a que en 1975 España no era una democracia. Es más, no fue hasta noviembre de 1976 cuando las Cortes franquistas aprobaron la ley para la reforma política, validada un mes después por el pueblo español en referéndum. Aquella cita con las urnas fue la primera en libertad desde 1936. Las primeras elecciones democráticas con papeletas de todas las opciones políticas que quisieron concurrir disponibles no se celebraron hasta el 15 de junio de 1977 y fueron las elecciones constituyentes.

El ministro Torres ha explicado que la muerte de Franco no impide que en los próximos años se celebren también actos conmemorativos con estas efermérides. Lo que queda claro tas la intervención del titular de Memoria Democrática es que Moncloa pretende dar una batalla cultural en un momento de máxima debilidad; motivo por el que ha exhortado a la oposición, y especialmente al PP, a sumarse a estos actos. El Gobierno también contempla la posibilidad de que se sume a ellos el rey Juan Carlos, aunque lo deja todo en manos de la Casa Real. Será el Rey Felipe VI quien decida si su padre participa o no en los festejos de la Transición.

Precisamente, el Rey se zafó la semana pasada del intento de Moncloa de instrumentalizar a la Corona en el 50 aniversario de la muerte de Francisco Franco. Felipe VI se limitará a participar, entre otros, en un acto sobre el papel de la Monarquía en la Transición y en una visita a los campos de concentración del nazismo de Auschwitz y Mauthausen, en Alemania, que Moncloa justifica porque en ellos fueron recuidos españoles. El Gobierno explico que el presidente, Pedro Sánchez, y el jefe del Estado "tuvieron la oportunidad de tratar este y otros asuntos esta semana [por la pasada] y han podido constatar su alineamiento al respecto".

Moncloa cursó una invitación al Rey para que acudiera este miércoles al acto de presentación y lanzamiento de “España: 50 años en libertad”. El objetivo del Gobiero es celebrar "la gran transformación social, económica y e institucional que ha experimentado" España desde la muerte del dictador, el 20 de noviembre de 1975. Pero el jefe del Estado no podrá acudir al Auditorio del Museo Reina Sofía, por celebrarse ese mismo día, en el Palacio Real, la entregra de credenciales de los embajadores extranjeros en Madrid. Moncloa justifica, no obstante, que sí ha invitado al acto "a una muestra amplia y representativa de la sociedad española: empresarios, sindicatos, académicos, miembros del Gobierno y las Cortes, ONGs, asociaciones y demás entidades de la sociedad civil".