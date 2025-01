Casi 7 de cada 10 españoles creen que Sánchez debe convocar elecciones si no aprueba los Presupuestos

Es la gran incógnita del año que acaba de comenzar. Si Pedro Sánchez será capaz de aprobar los Presupuestos Generales del Estado, lo que automáticamente le despejaría la pista para agotar la legislatura hasta cuando toca, en 2027; o si, por el contrario, no logrará convencer a Carles Puigdemont para que dé su brazo a torcer. Lo cierto es que del batiburrillo de socios con los que cuenta el Gobierno en el Congreso de los Diputados, el más reticente a día de hoy a respaldar las cuentas públicas es Junts. Aunque Podemos, de cuando en cuando, también levanta la voz para decir qué hay de lo mío.

Por lo pronto, la negociación entre las distintas fuerzas ni siquiera se ha puesto en marca y las quinielas cada vez están ajustadas. Una parte importante del personal opinativo, prácticamente la mitad, piensa que el texto presupuestario no verá la luz. Otra, por el contrario, cree que el expresidente catalán fugado de la Justicia acabará levantando el pulgar.

En todo caso, una amplia mayoría de españoles, al igual que antaño Sánchez -cuando no estaba en la Moncloa, claro-, considera que “un Gobierno sin Presupuestos es un Gobierno que no gobierna” y que, por lo tanto, la única salida al bloqueo de las cuentas son las elecciones. Siete de cada diez ciudadanos se sitúa en esa tesis. Y tan solo 1 de cada cuatro vería con buenos ojos que la legislatura siguiera adelante sin Presupuestos.

Naturalmente, la teoría de que el presidente debe convocar elecciones si no tiene Presupuestos la comparten, sobre todo, los seguidores de PP (96,2%) y Vox (94,4%). En la izquierda, hasta un 23,1% de votantes del PSOE apoyan lo mismo, al igual que un 5,7% de los afines a Sumar.

Dos prórrogas

El 24 de noviembre de 2022 fue la última vez que unos Presupuestos Generales del Estado recibieron el apoyo del Congreso de los Diputados. Desde entonces, el Gobierno ha eludido dar luz verde a la norma más importante de cada año, de la que emana el grueso de la acción legislativa, y acumula ya dos prórrogas consecutivas.

La primera excusa que puso la titular de Hacienda, María Jesús Montero, para no llevar el texto al Consejo de Ministros fue la situación política en Cataluña, envuelta en elecciones el pasado mes de mayo. La tensión con los dos partidos independentistas catalanes, Junts y ERC, impedía emprender las conversaciones.

Ahora, todo está bloqueado porque Puigdemont así lo quiere. Hace semanas, desde Waterloo, lanzó su órdago a Sánchez: o se somete a una cuestión de confianza o no hay negociación posible. Luego, rebajó las exigencias: se conformará si el Congreso de los Diputados tramita una iniciativa de Junts que insta al presidente a someterse a la citada moción. La presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, mandó la proposición no de ley a un cajón. Y en las próximas semanas se sabrá en qué queda el entuerto.

Puigdemont, cada vez más enojado porque no se le aplica la ley de amnistía, se está haciendo de rogar y el presidente ya estudia distintas opciones para seguir adelante en caso de que no tenga Presupuestos. En su momento, ya advirtió que tenía la intención de agotar el mandato “con o sin el concurso del legislativo”. La mayoría de españoles, tal y como refleja el último estudio publicado por este diario, rechaza de plano la decisión de Sánchez de aguantar aunque no se aprueben las cuentas públicas.

Ficha técnica de la encuesta de Hamalgama

Universo: Españoles de 18 y más años.

Tamaño de la muestra: 1.000 entrevistas

Error muestral: 3,16% para el conjunto de la muestra y un grado de confianza del 95,5%.

Metodología de trabajo: CATI (Entrevista telefónica administrada por ordenador). Teléfonos móviles y fijos cuyos titulares son particulares.

Procedimiento de muestreo: Polietápico, estratificado por conglomerados, con selección de las unidades primarias de muestreo (municipios) y de forma aleatoria proporcional las unidades últimas (individuos) por edad y género.

Estratificación: Cruce de la provincia con el tamaño de hábitat, dividido en 4 categorías:

1. Menos de 2.000 habitantes.

2. De 2.001 a 10.000 habitantes

3. De 10.001 a 50.000 habitantes.

4. Más de 50.000 habitantes.

Trabajo de campo: 31 de diciembre de 2024 al 3 de enero de 2025.