Maroto también cambió de móvil y oculta más contactos con Aldama

Reyes Maroto también cambió de móvil cuando trataba con Víctor de Aldama. La exministra de Industria se suma así al fiscal General del Estado y al propio Pedro Sánchez, según desveló Vozpópuli, para evitar decir si van a salir más mensajes suyos con el comisionista.

Maroto ha comparecido este miércoles en el Senado en la comisión que investiga los contratos del sector público con Koldo García para explicar, según ella misma ha dicho, el whatsapp que se intercambió con Víctor de Aldama y que se ha hecho público.

Durante más de dos horas de las dos horas y 18 minutos que ha durado la cita, se ha atenido a una versión férrea: no recuerda "si conoció personalmente a Aldama" y sólo venía a hablar del citado whatsapp, con lo que no ha negado si habría más, pero ha evitado confirmarlo o abundar en ello.

Tan sólo al final de las preguntas de la senadora Mar Caballero (UPN) ha sugerido que puede haber más: "No puedo decir si saldrán o no más whatsapps con Aldama". Pero no ha ido más lejos. "No puedo decir si saldrán o no más whatsapps con Aldama, estoy aquí por un mensaje concreto el whatsapp sobre el proyecto turístico que se ha volcado en la causa", cuando hace semanas negó conocer al comisionista.

Ha sido el senador del PP Alfonso Serrano el que ha conseguido que la exministra desvele que también en su caso hubo un cambio de móvil. Y es que Serrano ha analizado con detenimiento el contenido del whatsapp, en especial lo que denotan el tono y el contexto que muestra, para enfrentar a Maroto con el hecho -a juicio del popular evidente- de que ha habido más mensajes y una relación estrecha.

"Buenos días, Víctor y disculpa el retraso", empieza el whatsapp, lo que ha destacadonque muestra que hay una relación anterior y un trato cercano.

En este punto, Serrano le ha preguntado si mantiene estos mensajes en su móvil actual, y es entonces cuando la exministra ha admitido que no, pero porque dice que borró su contacto y sus mensajes en el volcado de su móvil al dejar el Ministerio, lo que ha dicho que le hizo un técnico del Ministerio.

El senador le ha planteado que esta explicación no tiene sentido porque cuando se pasa la información y contactos de un móvil a otro se hace en bloque, no se discrimina contacto a contacto. Esta explicación le ha permitido a Maroto evitar decir si van a salir más mensajes con Aldama.

También puede servir para justificar que, como ha sostenido, no llamó a Aldama para pedirle que la colocara como candidata del PSOE a la Alcaldía de Madrid, como se ha publicado. Cabe recordar que el 14 de noviembre de 2022 se anunció que sería la candidata y dejó el Ministerio el 27 de marzo de 2023 de cara a las elecciones municipales del 28 de mayo.

Serrano le ha recordado que Aldama ha asegurado que Maroto le llamaba incesantemente con este fin e incluso la calificó de "pesada".

El Ministerio 'de los líos'

Maroto ha planteado que sólo habló con Aldama sobre un proyecto de Turespaña "que no salió" y en el que "no se hizo negocio".

La exministra de Industria ha asegurado que no recuerda "si conoció personalmente a Aldama" y ha sostenido que no tuvo trato con Koldo García, a pesar de que éste estuvo en el Ministerio, por ejemplo, en la reunión con empresarios de la trama de hidrocarburos como Claudio Rivas en la que reclamaban una licencia.

"Eso era competencia de otro Ministerio", ha dicho apuntando al de Transición Ecológica que entonces lideraba Teresa Ribera. En lo que respecta a Turespaña, también ha desviado responsabilidades y ha dicho que desde este organismo se le ha trasladado que Aldama trató con el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid.

La exministra ha sostenido que tampoco conocía las reuniones de su jefe de Gabinete, Juan Ignacio Bidart, con Koldo y Aldama, lo que ha causado estupefacción entre senadores. Sin embargo, no ha realizado una defensa cerrada de este último, a diferencia de María Jesús Montero con el suyo.

Sólo ha dicho que Bidart ahora trabaja en la empresa privada y no se puede defender. Con todo, ha sugerido que las responsabilidades que haya de trato con la trama serían de éste.

La senadora Caballero le ha preguntado por el intento de colocación a dedo del marido de Nadia Calviño en EOI, que depende de su Ministerio, que desveló este periódico. Según Maroto, se trató de un concurso público habitual, quizás en alusión al que a diferencia de éste, sí trascendió en Patrimonio Nacional, al que Ignacio Manrique de Lara acabó renunciando en medio de la polémica tras publicaciones en medios.

Preguntada por su conocimiento de que su Ministerio patrocinaba y promocionaba a Begoña Gómez, ha dicho desconocerlo y sí ha admitido que acudió a una jornada en Ifema organizada por Juan Carlos Barrabés titulada Mañana empieza hoy en la que también intervino la mujer de Pedro Sánchez, lo que ha afirmado desconocer. Este petriódico avanzó que Enisa, que depende de Industria la patrocinó.