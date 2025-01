Reyes Maroto: "No puedo decir si saldrán o no más whatsapps con Aldama"

Reyes Maroto ha asegurado que sólo habló con Víctor de Aldama sobre un proyecto de Turespaña "que no salió" y en el que "no se hizo negocio". Así lo ha aseguirado este miércoles en la Comisión que investiga los contratos del sector público con Koldo García en el Senado. Sin embargo, ante las preguntas de la senadora Mar Caballero (UPN), ha admitido: "No puedo decir si saldrán o no más whatsapps con Aldama, estoy aquí por un mensaje concreto el whatsapp sobre el proyecto turísitico que se ha volcado en la causa, cuando hace semanas negó conocer al comisionista"-

La ex ministra de Industria ha asegurado que no recuerda "si conoció personalmente a Aldama" y ha sostenido que no tuvo trato con Koldo García, a pesar de que éste estuvo en el Ministerio, por ejemplo, en la reunión con empresarios de la trama de hidrocarburos como Claudio Rivas en la que reclamaban una licencia.

"Eso era competencia de otro Ministerio", ha dicho apuntado el de Transición Ecológica que entonces lideraba Teresa Ribera. En lo que respecta a Turespaña, también ha desviado resposnabilidades y ha dicho que desde estye oirganismo se le ha trasladado que Aldama trató con el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid.

Sobre las instituciones madrileñas, ha negado haber pedido a Aldama que le ayudara conseguir ser la candidata socialista a la Alcaldía.

Desconoce reuniones de su jefe de Gabinete

La exministra ha sostenido que tampoco conocía las reuniones de su jefe de Gabinete, Juan Ignacio Bidart, con Koldo y Aldama, lo que ha genetrado estupefacción entre senadores. Sin embargo, no ha realizado una defensa cerrada de este último, a diferencia de María Jesús Montero con el suyo.

Sólo ha dicho que Bidart ahora trabaja en la empresa privada y no se puede defender.

El pasado 22 de enero el jefe de Gabinete de María Jesús Montero, Carlos Moreno, se negó a declarar en esta Comisión y leyó una declaración en la que dijo que hacerlo puede "perjudicar a las acciones legales que ya ha emprendido y a su legítimo derecho de defensa si llega el caso".

Además, Reyes Maroto ha admitido en la comisión del Senado que cambió su teléfono tras salir del Ministerio rumbo a la portavocía del PSM en el Ayuntamiento de Madrid. Algo que le ha servido de parapeto para añadir que su móvil también sufrió un volcado.

Reyes Maroto cambió el relato tras publicarse los mensajes

Vozpópuli publicó el pasado 17 de diciembre que Aldama había asegurado en la Sala del Tribunal Supremo que había mantenido conversaciones de WhatsApp con la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid y que la llave para acceder a ella y a otros ministerios fue José Luis Ábalos.

En concreto, ha señalado al exresponsable de Transportes como la persona que le abrió la puerta y le puso en contacto con diferentes administraciones públicas, incluidos el ministerio de Maroto y Teresa Ribera. Tras ser interrumpido por el juez Leopoldo Puente, Aldama ha defendido que esta forma de gestión constituye "un claro tráfico de influencias", ya que fue el propio secretario de organización del PSOE el que habría pedido a dos ministras que "le atiendan", según detallan a Vozpópuli fuentes jurídicas.

Días después, y tras negar haber tenido contacto con Víctor de Aldama, Reyes Maroto ha mantenido en el Senado su nueva línea de defensa, la cual pasa por reconocer, únicamente, el intercambio de whastapps sobre el proyecto de turespaña.