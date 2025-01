Junts no apoyará la reducción de la jornada laboral mientras el PSOE no tramite la cuestión de confianza

Una de las consecuencias que tendrá la suspensión de las negociaciones sectoriales entre Junts y el Gobierno, anuncio que hizo este viernes, en Bruselas, Carles Puigdemont, será el retraso en la aprobación de la reducción de la jornada laboral hasta las 37,5 horas.

Pese a las prisas que imprime Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, a sus compañeros socialistas, la decisión de la Mesa del Congreso de aplazar por segunda vez la tramitación de la cuestión de confianza que JxCat le pide a Pedro Sánchez obligará también a retrasar esta reforma de los horarios de trabajo.

Fuentes cercanas a Puigdemont, consultadas por 'Vozpópuli', señalaban este viernes en la capital comunitaria, al término de su comparecencia ante la prensa, que "ni negociaremos ni convalidaremos ninguna reducción que pueda llegar vía real-decreto, hasta que la Mesa no dé tramite a la cuestión de confianza".

De esta forma, aun los esfuerzos de Sumar para evitar que el PSOE diera carpetazo a la proposición no de ley de los junteros, precipitando así el final de la legislatura, Díaz no podrá dar cumplimiento a su principal compromiso electoral, mientras sus socios no se entiendan con Puigdemont.

Batalla entre el PSOE y Sumar

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, reivindicó precisamente este viernes ganar la "batalla" por la reducción de la jornada laboral. Lo hizo lanzando un mensaje al PSOE de que en el Gobierno "no se avanza viviendo de las rentas", sino con conquistas de nuevos derechos, empezando por vivienda.

A su vez, subrayó que no ocultan que tienen "diferencias" con su socio de coalición, al que exigió "pasar de las palabras a los hechos" a la hora de intervenir el mercado de la vivienda, dejando claro su oposición a aplicar "regalos fiscales a los caseros", en alusión a exención del IRPF anunciada por el presidente del Gobierno a los propietarios que pongan viviendas en alquiler sobre los índices de referencia.

La ministra de Trabajo está exigiendo al PSOE que la reducción de la jornada laboral, compromiso que figuraba en el acuerdo de coalición, sea una realidad de forma inmediata. A ser posible antes de finalizar el mes de enero, pasando por la mesa del Consejo de Ministros con un acuerdo entre los socialistas y Sumar.

Pero el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, insiste en una aplicación "progresiva" de la reducción de la jornada laboral hasta 37,5 horas "para aquellas empresas que lo necesiten", como las pymes, que "pueden tener mayor dificultad a corto plazo". "Hay que encontrar esos márgenes de flexibilidad", sigue defendiendo, toda vez que se muestra convencido de qué se hará durante la tramitación parlamentaria de esta medida.

En las últimas semanas, Díaz y Cuerpo, que se han reunido dos veces en siete días para intentar avanzar en lo firmado, se han enfrentado públicamente con duros ataques por parte de la vicepresidenta segunda del Gobierno, que llegó a tachar de "mala persona" a su compañero.