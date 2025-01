Feijóo rechaza otro decreto 'ómnibus' y responde a Sánchez: "Busca que le paguen el sueldo en Suiza"

A base de órdagos y de relatos cruzados se desenvuelve la política española en estos días. El Gobierno y el PSOE han lanzado a todas sus huestes -sindicatos incluidos- contra el Partido Popular por tumbar la semana pasada en el Congreso de los Diputados el llamado decreto 'ómnibus', que en 140 páginas recogía asuntos tan dispares como la revalorización de las pensiones o un palacete para el PNV en París.

Días más tarde, y para evitar que decaigan todas las medidas sociales, también las ayudas para los afectados por la DANA, las bonificaciones al Transporte o el escudo para familias vulnerables, el Ejecutivo apuesta por reeditar la misma fórmula. Se trata de un desafío en toda regla, porque el primer partido de la oposición, en boca de su líder, Alberto Núñez Feijóo, no está por la labor de aceptar el trágala y se ciñe a su propuesta: llevar un nuevo texto con aquellas cuestiones en las que sí están de acuerdo.

El desencuentro es total. Y ninguna de las dos partes, a día de hoy, parece estar dispuesta a ceder. Este fin de semana, en un mintin desde Canarias, Pedro Sánchez dijo que buscaría votos "debajo de las piedras" para sacar adelante las medidas que naufragaron con el decreto fallido, que en realidad no salió adelante como consecuencia de la ruptura con su supuesto socio de Junts, que votó en contra.

No obstante, el presidente del Gobierno cargó toda la responsabilidad sobre los hombros de Feijóo, que este lunes, durante una visita a una residencia de ancianos en Córdoba, ha replicado: "No, no tiene que buscar votos debajo de las piedras, lo que está intentando es buscar en Suiza que le sigan pagando el sueldo de presidente".

Para el presidente popular, lo que hace el Gobierno es intentar "tomar a los pensionistas" de cohartada para erosionar a la oposición. "Menos palabrería y más servir a los españoles", le ha espetado. "Tiene nuestra propuesta de subida de pensiones registrada en la Cámara y tiene nuestros votos para subir las pensiones, para garantizar el abono del transporte público y para aprobar las ayudas a los valencianos", ha añadido.

"El PSOE congelará las pensiones"

Mañana, el Senado ha convocado un Pleno urgente en el que se votará una iniciativa del PP para instar al Gobierno a aprobar sólo la subida de pensiones. "Se lo volvemos a reclamar hoy y en la Cámarra Alta", ha recalcado el presidente popular. "El PSOE no puede ajustar cuentas a los españoles por las rabietas que tiene con sus socios".

Consciente de que todos los ministros, los dirigentes territoriales del PSOE y hasta los sindicalistas se han lanzado en tromba para acusar a los populares de ser los causantes de que los pensionistas no vean revalorizada su pensión en febrero -si es que el Gobierno no aprueba un nuevo decreto tal y como le reclaman PP y Junts-, Feijóo ha elevado hoy su crítica y ha señalado: si Sánchez "no actúa ya", el PSOE "volverá a congeler las pensiones en España". Con la hemeroteca en la mano, ha recordado que quien antaño aprobó recortes para los jubilados fue Zapatero. Ahora, ha advertido, podría suceder igual.

De momento, el Gobierno ha optado por mantener un pulso a los grupos que rechazaron el decreto 'ómnibus' y apuesta por llevarlo de vuelta a la Cámara Baja. Exactamente igual. Preguntado por la hipótesis de un pequeño ajuste que suprima la concesión del inmuble parisino valorado en doce millones de euros para el PNV, Feijóo ha aclarado: "Hay centenares de cosas ahí que no van a tener nuestro sí. Es evidente que no compartimos el palacete para el PNV, pero tampoco los derechos a los okupas que no pagan las rentas o que okupan viviendas, tampoco compartimos que se incremente el IVA de la luz".