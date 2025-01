Pedro Sánchez amenaza con aprobar "sí o sí" la ley ómnibus tras no conseguir sacarla adelante en el Congreso

Pedro Sánchez ha advertido en la clausura del Congreso Regional del PSOE en Canarias que sacará adelante "sí o sí" la ley ómnibus en su totalidad tras no haber conseguido sacarla adelante en el Congreso de los Diputados esta semana. Lo ha dicho dirigiéndose a lo que él llama "la coalición negacionista" conformada por PP y Vox. "Después de siete años aparece mentira que no nos conozcan", ha señalado con cierta sorna, para después repetir que buscará "hasta debajo de las piedras" los votos necesarios para conseguir sacar adelante el Real Decreto Ley. "No vamos a especular con el resultado", ha sentenciado.

Es la demostración de que el PSOE no va a aceptar la petición del Partido Popular, que ha pedido fragmentar la ley ómnibus para poder votar a favor de la revalorización de las pensiones sin tener que aceptar en el paquete otras medidas como la entrega de un palacete al PNV o normas que permiten un mayor control estatal de las publicaciones en redes sociales. De hecho, Sánchez no ha hecho alusión a esta petición para seguir reivindicando que los populares están en contra de subir las pensiones. "Votan en contra y leugo recogen firmas para que se revaloricen las pensiones con los jubilados, no hay por donde cogerlo", ha dicho ante la militancia canaria.

"Vamos a buscar votos hasta debajo de las piedras por responsabilidad y por convicción para que la gente tenga sus derechos, los derechos que PP y Vox les han cercenado votando en contra esta semana en el Congreso", ha manifestado en la clausura del congreso regional del PSOE canario.

El presidente ha presumido de la imagen que ha transmitido España en el Foro Económico Mundial de Davos. "España brilla con luz propia y la economía avanza a toda máquina", ha afirmado. En ese foro, Donald Trump se convirtió en el gran protagonista tras su toma de posesión. Y precisamente, contra esa "ultraderecha" ha cargado el líder socialista. "Hay que reconocer que dice las cosas claras, no utilizan eufemismos", ha señalado. Sánchez ha recordado que la "ola reaccionaria" cree que "si el hombre más rico del mundo ha finandiado la campaña de la primera potencia y ha ganado, en Europa esto va a estar chupado", pero ha afirmado que se les olvida que "un bulo no es un voto, un voto es un voto".

Ha advertido que la ola reaccionaria quiere convertir "la democracia en una bulocracia", bajo la creencia de que la democracia "se puede comprar" a través de "sus algoritmos trucados para desinformar". Además, ha defendido a Ángel Víctor Torres, que desde hoy ya es, tras su relección, secretario general del PSOE canario.