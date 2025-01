El PP ve con buenos ojos la presión de Vox para presentar una moción de censura pero se centrará en la vivienda

"Lo tenemos claro: ¿moción de censura? Sí. ¿Los españoles a las urnas? Sí. ¿Cesiones al separatismo? Ni una". Santiago Abascal compareció este lunes ante la prensa tras celebrar el comité de acción política de su formación con un mensaje muy claro: animar al PP a que presente una moción contra Pedro Sánchez. "Y los demás nos retrataremos", dijo, en alusión a Junts, el partido de Carles Puigdemont, al que Vox le tiene puesto un cordón sanitario... salvo para acabar con el sanchismo.

En el Partido Popular, el movimiento de Abascal, lejos de incomodar, ha sido bien recibido. Y eso que eleva la presión sobre Alberto Núñez Feijóo. Pero lo mollar, entienden en la dirección de Génova, es que el líder de Vox allana el terreno a una hipotética moción en el futuro. Con mensajes como el de ayer, celebran los populares, las opciones se incrementan. Porque Junts deja de ser un obstáculo. Y en política, a veces, hasta lo imposible acaba resultando posible.

No obstante, los populares descartan recoger ahora el guante de Vox. La prioridad, aseguran fuentes de la formación, es liderar el debate de la vivienda. "Es un tema que puede hacer caer al Gobierno", opina una persona próxima a Feijóo. "Sánchez ya lleva más de seis años en la Moncloa, el tiempo suficiente para presentar un balance, y lo que los ciudadanos pueden comprobar es que no ha conseguido bajar los precios, sino todo lo contrario", añade.

Por eso, el PP va a continuar centrando buena parte de su estrategia en la vivienda. "Llevamos casi siete meses con esta temática y no vamos a dejar de hablar de ello", apuntan en la cúpula de la formación. Este fin de semana, Feijóo alumbró una nueva declaración con sus barones con un ramillete de propuestas para armonizar medidas que faciliten el acceso a la vivienda. Entre otras, la rebaja del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales hasta el 4% para los jóvenes de menos de 40 años. Una propuesta que el líder popular retó al Gobierno a imitar con el IVA para la compra de nueva vivienda en España. "Así lo exige esta situación de emergencia nacional", recalcó en una entrevista con Carlos Alsina en Onda Cero.

Frente al plan presentado por el Gobierno, que apuesta principalmente por la intervención del sector, el PP marca una distancia clara y sostiene que sólo se atajará el problema de la vivienda si se incrementa la oferta. En ese sentido, el grupo popular llevará distintas iniciativas a la Cámara Baja y al Senado en las próximas semanas. De la misma manera que en las comunidades autónomas habrá un frente común para licitar más suelo público. La meta final es construir viviendas.

Más manifestaciones

Como viene haciendo en los últimos tiempos, el PP ha decidido conjugar dos líneas de actuación para ensanchar su base electoral: una propositiva, que consiste en enhebrar una agenda para visualizar que hay alternativa política al sanchismo, y otra reactiva, dedicada única y exclusivamente a denunciar los escándalos judiciales y políticos que salpican al Gobierno. Sobre esta última, los populares ya contemplan más acciones, como repetir manifestaciones o abrir nuevos frentes en los Tribunales. La directriz es usar todos los recursos al alcance para poner pie en pared a la corrupción o a cualquier reforma del Gobierno que atente contra el Estado de derecho, como la "Ley Begoña", que ayer Feijóo ubicó en la dictadura: "Es más propia del régimen de Franco o de Maduro que de uno democrático".

En su ofensiva contra Sánchez, el último escenario que vislumbra Feijóo es el de la moción de censura. Pero los números no dan. Y su apuesta será recurrir a ese comodín sólo si está garantizado el éxito. La llave la tiene Junts, a quien ayer apeló el líder popular con indirectas que no necesitan mucha interpretación: "Sánchez les ha engañado. Les prometió la amnistía y no la han aplicado". Aunque él asegura que no está dispuesto ceder en nada, ni siquiera en visitar al prófugo, recalcó: "Creo que soy más fiable". También recordó que el partido de Carles Puigdemont está fuera de la alcaldía de Barcelona, a pesar de ser la lista más votada, porque el PSC no quiso.

"Si los señores de Junts quieren elecciones y apoyan una moción de censura, tengan la seguridad de que presentaré una moción de censura si tengo los apoyos suficientes para sacarla adelante", concluyó.