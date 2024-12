El PSM acepta la dureza y desprecios de Óscar López contra Ayuso: "Es bueno elevar ese tono"

En el PSM ya han pasado el luto político por el adiós de Juan Lobato. Todo eso contando con que hubiese aflicción de algún tipo, que es mucho suponer viendo cómo se desarrollaron los últimos días del ex secretario general, al que sus propios compañeros de federación enseñaron la puerta de salida tras conocer que había acudido a una notaría para blindarse de Moncloa.

Tal eran las ganas de aceptar los designios de Moncloa en el socialismo madrileño que el pasado 7 de diciembre, apartándose todos los críticos con la anterior dirección, pusieron la alfombra roja a Óscar López para ser designado nuevo secretario general para los próximos años.

Un López que, al margen de venir impuesto por Pedro Sánchez para lograr desbancar a Isabel Díaz Ayuso, tiene clara cuál es la línea de actuación que debe llevar a cabo para romper con todo lo anterior. Confrontación pura y dura. Lo dejó diáfano el día después de su coronación, señalando en una carta a los militantes que venía a vencer a "la derecha madrileña", la cual consideró "referente del proyecto reaccionario que pretende hacernos retroceder décadas".

Pese a no tener escaño en la Asamblea de Madrid, lo que imposibilita el cuerpo a cuerpo con Ayuso cada jueves en el Pleno, tendrá el altavoz de Moncloa para aparecer por todas partes. Un asunto, el de no acudir a la cámara regional, que parece no preocupar en absoluto a sus nuevos compañeros de federación, que lo ven "algo sin importancia, existen otras vías".

Como Óscar López es un completo desconocido en Madrid, el PSM ha decidido prepararle una tournée. Se pateará los municipios de voto progresista y las delegaciones más fuertes para ir arraigando su imagen, desterrando todo rastro de su etapa en Castilla y León, donde también fue secretario general.

El miércoles, con la música de AC/DC de fondo, López empezó a 'repartir' al PP madrileño delante de Reyes Maroto y varios tótems del socialismo local.

"La izquierda valiente es la que no se esconde, la que no tiene miedo. Hace falta levantar la voz con un proyecto ilusionante, bonito. Un proyecto de la política limpia para Madrid", señaló López, añadiendo a continuación que esta tarea es imposible "sin la ayuda" para acabar con "las malas artes" del PP.

El PSM acepta el cambio de discurso

De la calma de Lobato a esta confrontación han pasado apenas quince días, pero el PSM lo ha asumido sin problemas. Ayer mismo, Jesús Celada, en declaraciones a los medios, restaba importancia a los insultos de Óscar López a Ayuso, pontificando que "es bueno que tengamos otro tono".

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid negó que el secretario general del PSM haya insultado o busque "gratuitamente" la confrontación con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Así respondió en los pasillos de la Asamblea a las preguntas de los periodistas planteando si el secretario general designado la pasada semana estaba aumentando los decibelios de la confrontación política en la Comunidad.

"Es bueno que Óscar López tiene otro tono distinto evidentemente a Juan Lobato y que hay que celebrar también que las cosas vayan cambiando", ha afirmado Celada. Ha defendido, además, que lo que ha hecho López es apelar a cuestiones que están dentro del "ámbito de la política" sin "descalificativos fuertes".

Entiende también que en política hay que "mantener cierta tensión" que es lo "respetable" para los partidos políticos, pero no cree que sea lo mismo que llamar "corruptos" o que frecuentan "burdeles y consumen cocaína". El PSM está listo para su nueva etapa.