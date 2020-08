Los independentistas piden en el Parlament que "Cataluña no reconozca al Rey"

JxCat, ERC y la CUP han presentado este viernes una propuesta de resolución conjunta que busca que el Parlament declare que "Cataluña es republicana y, por tanto, no reconoce ni quiere tener ningún Rey".

La iniciativa, recogida por Europa Press, se votará este mismo viernes por la noche en el pleno extraordinario sobre la monarquía, y también plantea que el Parlament manifieste que la monarquía "es la continuación del régimen anterior y resulta inseparable de la persona del Rey Juan Carlos".

También pide que el Parlament ratifique que "el único camino para superar este régimen monárquico es constituir efectivamente la república catalana como un estado de derecho, democrático y social".

Torra ha avisado de que España tiene "solo dos salidas para esta gravísima crisis de un sistema institucional corrompido, carcomido: uno, la abdicación de Felipe VI a favor de un sistema democrático; segundo, la convocatoria de un referéndum sobre monarquía o república en el Estado español".

Para él, es el momento de que el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos dé la voz a la ciudadanía o dimita "si es que se continúa amparando la corrupción".

El objetivo es una república catalana independiente

Torra ha insistido en que el objetivo del independentismo es una república catalana independiente: "Los independentistas no luchamos por una república española porque ya sabemos que no es un problema de derechas o izquierdas, de monárquicos o republicanos. El nacionalismo español ha impregnado todos los colores que han gobernado España".

Ha subrayado la necesidad de no dejar el proceso independentista de lado: "No aplazamos ni posponemos la independencia en un segundo plano. Es más, la independencia es ahora más urgente que antes. Ya no nos hacen falta más razones".