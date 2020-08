Pablo Iglesias eludió investigar una alerta por corrupción interna de dos abogados

En diciembre de 2019 la entonces abogada de Podemos Mónica Carmona trató, a la desesperada, de obtener la atención de Pablo Iglesias, que en esos momentos se encontraba en plena negociación con Pedro Sánchez para lograr un Gobierno de coalición. En un mensaje de Telegram, Carmona alertó en vano al vicepresidente segundo del Gobierno de que el despido de su compañero José Manuel Calvente por parte del secretario de Organización de Podemos, Alberto Rodríguez, era, según su opinión, fruto de represalias por investigar irregularidades en el seno del partido.

La letrada Mónica Carmona había iniciado una investigación interna por supuestas actividades irregulares de varios dirigentes de Podemos, que se encontraban enfrentados a la exresponsable jurídica de Podemos, Gloria Elizo, jefa de esta abogada. Iglesias, sin embargo, no impidió el despido fulminante de Calvente, hecho que ha desencadenado una crisis en Podemos.

Irregularidades en la sede

Semanas antes Calvente y Carmona habían detectado, según la carta, presuntas irregularidades en torno a las obras en la nueva sede nacional del partido y la filtración de datos hacia Más País, la formación de Iñigo Errejón.

El abogado despedido de Podemos tras ser acusado por acoso sexual José Manuel Calvente envió el 2 de diciembre de 2019 un burofax al secretario de Organización de Podemos, Alberto Rodríguez, para negar los hechos relatados por Núñez. Además relató que la compañera que le denunció había sido expulsada del Equipo Legal de Podemos por una decisión de Gloria Elizo, y no por una represalia suya.

Sin embargo, Alberto Rodríguez no dio opción a Calvente a defenderse y tramitó de forma urgente su despido. Pero en la carta, el despedido alegaba que uno de los asuntos por los que Núñez había sido apartada del equipo, fue por airear una supuesta relación con un fiscal del caso Villarejo. Aludía de esta forma a los mensajes de Telegram de la abogada en los que alardeó de sus vínculos con el fiscal Ignacio Stampa, que han acabado publicándose en la prensa.

Había exagerado

Días después Marta Flor Núñez reconoció en un mensaje que había exagerado. Pero el mal ya estaba hecho, ya que algunos medios de comunicación acabaron publicando los primeros mensajes, en los que la letrada llegaba incluso a hablar de planes de boda. Pero no tuvieron acceso, y por tanto no publicaron las conversaciones de Telegram en las que la letrada se autodenominaba "una bocazas" por decir cosas que no eran verdad.

Según explican a este diario fuentes cercanas a Calvente, la dirección de Podemos habría filtrado el burofax enviado por Calvente, que acabó en manos de la prensa, que dio por buena la supuesta relación entre el fiscal Ignacio Stampa y la abogada de Podemos, que ambos han negado.

Por ello, la lucha interna en Podemos, en la que Gloria Elizo ha resultado perdedora, ha puesto en serios apuros al fiscal Stampa, que junto a su compañero Miguel Serrano ha conseguido sentar en el banquillo de los acusados a Villarejo; al mismo tiempo que mantienen imputado como persona jurídica a BBVA.

"Sostener al partido"

Al archivar la denuncia por acoso, la magistrada que analizó la querella contra el abogado de Podemos, Rosa María Freire, rechazó citar a declarar como testigos a los dirigentes del partido, que habían sido propuestos por Núñez. La juez da por hecho que estos testigos tenían intención de utilizar su declaración para "sostener la actuación del propio partido, favorable a Marta Flor Núñez, por cuanto su tesis sirvió en base en gran parte en el despido de Calvente, quien por otra parte, es notorio, ha denunciado a la organización por otras infracciones penales", indica el auto del pasado miércoles.

Calvente ratificó el pasado miércoles su denuncia contra una parte de la cúpula de Podemos por los presuntos delitos de financiación ilegal, blanqueo de capitales, administración desleal y revelación de secretos. También, tal y como ha adelantado Vozpópuli, prepara acciones legales contra Pablo Iglesias por haberle acusado de haber acosado sexualmente a una compañera de partido.