Calvente, el abogado purgado de Podemos: "Avisé de que el 'caso Dina' sería el 'caso Iglesias'"

El excoordinador del Equipo Legal de Podemos José Manuel Calvente, asegura que su "calvario" comenzó en febrero de 2019 cuando se negó "a participar en la patraña del caso Dina". "Avisé de que se convertiría en el caso Iglesias. Acerté. No me lo perdonan", dice en un mensaje a través de su perfil en la red social Twitter.

El abogado, que fue despedido en diciembre de 2019, se expresa así después de que la titular del Juzgado de Instrucción Número 32 de Madrid dictase este miércoles el sobreseimiento provisional de la causa abierta contra él por la querella que interpuso la abogada de Podemos Marta Flor Núñez, quien le acusaba de los presuntos delitos de hostigamiento, acoso laboral, acoso sexual, coacciones y lesiones.

La magistrada Rosa María Freire acordó el archivo del procedimiento al no apreciar indicios de delito en la actuación del ex coordinador del equipo legal de la formación que dirige Pablo Iglesias. La instructora apunta que la dirección del partido podría haber "instrumentalizado" la querella de la letrada, y que esta había servido "de base para sostener su despido".

