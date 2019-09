Los Mossos activan a todos sus antidisturbios de cara al segundo aniversario del 1-O

Los Mossos d'Esquadra han activado a todos sus antidisturbios de la Brigada Mòbil (Brimo) y el Área Regional de Recursos Operativos (Arro) de cara a las movilizaciones que pueda haber en el segundo aniversario del 1-O este martes, según ha trasladado la Jefatura del cuerpo a los sindicatos en una reunión este lunes por la tarde.

Fuentes sindicales han informado a Europa Press de que los agentes de la Brimo se activan a partir del 1-O con siete días de trabajo y siete días de descanso en los que tendrán que estar de guardia, lo que implica que les pueden llamar en cualquier momento.

En el caso de la Arro, su activación el 1-O es de nivel 3 --el máximo--, y el próximo lunes 7 de octubre tendrán un horario especial para tener más agentes disponibles.

La activación y afectación de otras unidades se decidirá en función de los distintos escenarios que se vayan produciendo a partir del segundo aniversario del referéndum y a raíz de la respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo (TS) sobre el proceso soberanista.

Los Mossos sí tienen previsto coordinarse con el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a partir del fallo judicial y se establecerá una sala de coordinación conjunta, según fuentes sindicales.

Reclamaciones sindicales

El portavoz del sindicato Uspac, Francesc Vidal, ha destacado en declaraciones a Europa Press que si celebra que los agentes de la Brimo serán compensados por las guardias, en el caso de agentes de otras unidades "no se compensará su esfuerzo", por lo que la organización sindical ha pedido tener en cuenta a toda la plantilla.

En un comunicado, el sindicato Sap-Fepol ha calificado de "tomadura de pelo" y atentado a la negociación colectiva las nuevas modificaciones y ha advertido de que los agentes de la Arro están en una situación límite.

En declaraciones a Europa Press, el portavoz del SME, Nacho Álvarez, también ha lamentado que no se compense a todos los agentes por el esfuerzo, ha recordado que los Mossos tienen pendiente conseguir un acuerdo laboral equiparable al de Bombers de la Generalitat, y ha advertido de que el cuerpo policial ya dio "el do de pecho" en otoño de 2017 y que este año puede que no responda igual, según ha asegurado que se palpa en el ambiente del cuerpo autonómico.