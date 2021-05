Arranca un nuevo jueves cargado de noticias y con este, una nueva edición de 'Barra libre', el programa de Vozpópuli TV que dirige la periodista Ana Núñez-Milara. Esta entrega comienza de la mano de Beatriz Triguero, quien desvela que el Gobierno pretende permitir la entrada de turistas a territorio español sin la necesidad de presentar una prueba PCR negativa o estar vacunado a partir del próximo 20 de mayo.

La redactora Alejandra Olcese cuenta la advertencia que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha dado al Gobierno por no incluir en sus previsiones macroeconómicas y fiscales riesgos importantes para las cuentas públicas, como la posibilidad de que las entidades que ha rescatado, como la polémica aerolínea Plus Ultra, acaben siendo insolventes y no puedan devolver el dinero recibido.

Gema Huesca, nuevo fichaje de este digital para la información de tribunales, debuta en 'Barra libre' contando que un emisario del comisario Villarejo mercadeó 50 documentos sobre tramas como la Gürtel o la 'caja b' del PP con abogados y periodistas.

El redactor de política Luca Costantini desvela en esta edición una operación mediática que se está preparando desde La Moncloa para aupar a Más País a costa de Podemos. Se trata de un apoyo medido para que no afecte al PSOE y que podría llegar a invadir el espacio de centro de Ciudadanos.

Rubén Arranz analiza el cambio de 'look' de Pablo Iglesias. ¿Se trata de un cambio simplemente físico o va más allá de su apariencia?

En la mesa de análisis de este programa Alejandro Vara y Marina Alías debaten sobre el corte de coleta de Iglesias, la polémica entre el Gobierno y la Comunidad de Madrid por los datos de covid y el choque entre Almeida y la delegada del Gobierno en Madrid.