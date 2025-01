Miguel Ángel Rodríguez defiende que el fiscal general tiene que ser condenado y Sánchez juzgado

El jefe de Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid ha acudido este miércoles a declarar ante el Tribunal Supremo en calidad de testigo en el marco de la investigación al fiscal general del Estado. Tras casi una hora en el interior de la Sala, Miguel Ángel Rodríguez ha atendido a los medios de comunicación y ha reconocido que difundió el correo que el fiscal Julián Salto envío a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, porque desconocía el resto de los 'emails' respecto a un posible acuerdo de conformidad.

Sobre la participación del máximo responsable del Ministerio Público, Rodríguez ha señalado que el "fiscal general del Estado tiene que ser condenado de manera ejemplar", para que no se vuelva a producir "nunca más" una filtración de estas características. A su juicio, García Ortiz "va a ir pa'lante" por dar a conocer datos privados del empresario González Amador. "Con una sentencia ejemplar todo el mundo tomará nota de que los cargos públicos no pueden dar a conocer datos personales de nadie y, mucho menos, utilizándolos como un ataque político", ha insistido.

El testigo también ha apuntado al presidente del Gobierno como el "creador de la trama de corrupción que rodea a su familia y en su partido". En este sentido, ha descargado parte de la responsabilidad sobre Pedro Sánchez por liderar una campaña de ataque contra Isabel Díaz Ayuso: "Eso es lo que le va a llevar también a él".

A preguntas de los periodistas, el jefe de gabinete de la presidenta madrileña ha respondido que la causa contra el empresario responde a los intereses políticos de Moncloa. "Es evidente que si el señor González Amador no fuera el novio de Ayuso, hacía tiempo que este asunto lo había resuelto. Por eso digo aquí que el presidente del Gobierno ha diseñado una operación política contra un rival político", ha sentenciado.

Miguel Ángel Rodríguez ha defendido su gestión respecto a la difusión de lo que el fiscal general llamó "bulo", y es que el Ministerio Público había ofrecido un acuerdo de conformidad a González Amador. En este sentido, ha afirmado que sólo tenía en su poder la información relativa al correo electrónico enviado por el fiscal Julián Salto y que desconocía que había un 'email' anterior en el que esta oferta de acuerdo se inicia por parte de la defensa del empresario.

Según detallan a Vozpópuli fuentes jurídicas, Rodríguez ha reconocido ante el juez que tenía en su poder el correo del fiscal desde el día 12 de marzo y no lo difundió hasta 38 horas después. El modo de difusión fue enviar la información a través de un grupo de WhatsApp dirigido a periodistas. No obstante, ha marizado que no accedió al 'email' que envió anteriormente la defensa hasta la mañana del 14 de marzo, cuando ya había sido difundido a los medios.

Este miércoles, también han acudido a declarar en calidad de testigos dos periodistas de El Mundo y La Sexta por la publicación de información relativa a las comunicaciones entre el abogado del empresario y el fiscal de delitos económicos Julián Salto. Otros seis redactores harán lo propio este jueves 9 de enero.

El juez también acordó citar como testigos a la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, y a Julián Salto. El fiscal a cargo, en un inicio, de la investigación a González Amador y su superior irán a declarar el próximo 16 de enero.

En paralelo a las testificales que han marcado el inicio del año en el Supremo, el magistrado Ángel Hurtado ha requerido a la UCO un informe sobre la posibilidad de recuperar los mensajes del móvil del fiscal general del Estado. En el mismo auto, también solicita a las compañías Movistar y Vodafone el registro de llamadas de García Ortiz desde el 8 al 14 de marzo.

Las diligencias solicitadas por el instructor llegan después de que la Guardia Civil constatara que el máximo representante del Ministerio Público cambió de teléfono una semana después de que el Supremo abriese causa contra él. Pocos días después, la UCO realizó el registro de su despacho en el que se intervinieron varios dispositivos en los que se encontró "0 mensajes" en aplicaciones de mensajería durante los días clave de la filtración.