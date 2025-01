Identificados 421 actos de apoyo a ETA en el último año: "Su legitimación sigue muy presente"

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) ha registrado un total de 421 actos de apoyo a ETA a lo largo de 2024 en su Observatorio de Radicalización, un espacio en la web del Colectivo en el que se documentan todos los actos relacionados con la radicalización violenta en el ámbito del terrorismo de ETA. Los datos recabados a lo largo de 2024 indican que ha habido 45 actos menos que en 2023, lo cual significa una disminución de un 10% de estos actos con respecto a 2023, año en que se registraron un total de 466 actos de apoyo a ETA y a sus presos.

Por segundo año consecutivo, Covite ha constatado la desaparición total de los ongi etorris a presos de ETA a su salida de prisión, dado que en 2023 y en 2024 el Colectivo presidido por Consuelo Ordóñez no ha documentado ningún acto de este tipo. "Precisamente si decidimos crear este Observatorio de Radicalización a finales de 2016 fue porque observamos que estos actos tan humillantes y dolorosos para las víctimas de ETA eran una constante en las calles de Euskadi y de Navarra cada vez que un miembro de ETA cumplía su condena y salía de prisión".

"Incluso denunciamos ongi etorris que tuvieron lugar debajo de la casa de una de las víctimas de un sanguinario asesino de ETA, el de Javier Balerdi en San Sebastián el 21 de diciembre de 2016. No se me ocurre una infamia mayor que esa. Que hayan desaparecido estos actos aberrantes es positivo tanto para las víctimas como para la sociedad en general", destaca su presidenta, Consuelo Ordóñez.

No obstante, COVITE ha hecho hincapié en que la ausencia de ongi etorris no implica que el culto a ETA haya desaparecido de las calles de País Vasco y de Navarra. Lejos de ello, Covite ha comprobado a lo largo de 2024 que "la legitimación de ETA a través de otro tipo de actos sigue muy presente en el espacio público", tal y como reflejan todos los actos documentados en el Observatorio de radicalización a lo largo de 2024. Del total de los actos realizados, 158 han tenido lugar en Vizcaya, 145 en Guipúzcoa, 60 en Navarra, 24 en Álava, 23 en otras provincias y 11 en el extranjero, sobre todo en el País Vasco francés.

Respecto a la tipología de los actos de apoyo a ETA, 150 han sido de aparición de pintadas y pancartas de ensalzamiento explícito a ETA y a sus presos; 131 han sido de manifestaciones en las que se ha reclamado la excarcelación de los etarras presos; 70 de fiestas populares que se convierten en contextos ideales para enaltecer a ETA y a sus presos, como ha sucedido en 2024 con la ‘korrika’, con las festividades veraniegas o con las fechas señaladas de Nochebuena y Nochevieja; 35 de homenajes públicos a etarras muertos; 4 han sido de homenajes en la vía pública a etarras que todavía están en prisión, en los que se coloca una foto del miembro de ETA en cuestión y se le baila un aurresku, un acto novedoso que COVITE ha observado en los últimos dos años (2023 y 2024); y los 31 actos restantes se han encuadrado en la categoría de “Otros”, ya que no han podido clasificarse en ninguna de las categorías anteriores.

"Terceros grados fraudulentos"

Covite ha querido enfatizar que, si el Gobierno vasco continúa en 2025 "concediendo progresiones al tercer grado a etarras que no están arrepentidos" al ritmo al que lo ha hecho en 2024, "es probable que veamos una disminución notable de las manifestaciones a favor de la excarcelación de los presos de ETA, puesto que su exigencia de ‘vaciar las cárceles’ se estará cumpliendo a rajatabla".

El Colectivo ha recordado que un requisito fundamental para acceder al tercer grado es el arrepentimiento, y que el arrepentimiento sincero es incompatible con la exhibición y el enaltecimiento obsceno que hace la izquierda abertzale de todos esos presos que luego se ven favorecidos con un tercer grado. Covite ha recordado que el partido político de la izquierda abertzale, Sortu, y la autodenominada "red ciudadana" SARE —cuyo objetivo explícito es lograr la excarcelación de los presos de ETA— son quienes organizan la mayoría de los actos de legitimación pública de ETA y de sus terroristas, lo cual evidencia que los líderes de la izquierda abertzale siguen considerando héroes a los terroristas y prohibiéndoles arrepentirse.

En este sentido, el Colectivo ha insistido en que, a la par que se hace tan evidente la falta de arrepentimiento por parte del sector social y político de la izquierda abertzale, desde el Gobierno vasco "pretenden hacernos creer que con una carta manuscrita es suficiente para que los etarras progresen al tercer grado. Una carta manuscrita que nunca se hace pública, mientras los presos de ETA siguen vinculados a Sortu, que les prohíbe expresamente el arrepentimiento, será siempre una burla a ese requisito legal. Es un insulto a las víctimas que se nos pidan actos de fe en esas cartas".

"No se puede estar con la izquierda abertzale y estar arrepentidos", han criticado desde Covite . Asimismo, el Colectivo ha lamentado que este "fraude" se acometa "con el beneplácito de todas las instituciones, incluso de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que es quien debe velar por nuestro derecho a la justicia en la fase de ejecución de las condenas, ya que en esta fase se nos niega el derecho a estar personadas. Pero sabemos que la Fiscalía últimamente no solo no vela por nuestros derechos, sino que avala terceros grados a etarras sabiendo que no están arrepentidos".

Responsabilidad institucional

Covite también ha denunciado que muchos de los actos de apoyo público a los terroristas de ETA se han llevado a cabo con la colaboración y complicidad explícita de algunas instituciones públicas, como es el caso de bastantes ayuntamientos vascos y navarros. Por ejemplo, Covite denuncia que en estas últimas semanas de fiestas navideñas, los ayuntamientos de las localidades vascas de Villabona, Aduna, Alquiza, Asteasu Cizúrquil, Ondarroa y Gernika han promovido en sus redes sociales y comunicaciones públicas los actos y manifestaciones a favor de los presos de ETA que se han llevado a cabo en estos lugares en el contexto de Nochevieja, incumpliendo así con el principio de neutralidad política bajo el que deben regirse todas las administraciones locales, además de infringir la Ley 4/2008, de 19 de junio, de Reconocimiento y Reparación a las Víctimas del Terrorismo.

Covite ha calificado como "inmoral e inaudito" que las instituciones públicas colaboren en la organización de actos de justificación del terrorismo de ETA y de petición de impunidad para sus asesinos. "¿Acaso vemos en Francia o en otros países europeos manifestaciones públicas para pedir la excarcelación de terroristas yihadistas, y que encima desde los Ayuntamientos se promuevan este tipo de actos?", ha cuestionado Consuelo Ordóñez.

El Colectivo ha remarcado que esta cuestión es "el mayor obstáculo para la convivencia en el posterrorismo", puesto que una convivencia en paz y libertad siempre será incompatible con "la existencia de una identidad política que se construye sobre el desprecio a las víctimas del terrorismo de ETA". Covite ha considerado "cinismo puro" las lecciones de la izquierda abertzale en materia de paz y convivencia: "Exhibir públicamente carteles con fotografías de los asesinos de nuestros familiares, y hacerlo además con jactancia y orgullo, o llamarles ‘presos políticos’, supone un ataque a las bases éticas más elementales sobre las que se debe construir una sociedad digna y democrática".