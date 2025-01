El mensaje de Aldama al jefe de gabinete de Montero para aplazar su deuda con Hacienda: "El resto, a 5 años"

La UCO avanza en su investigación en torno al 'caso Hidrocarburos' y ya ha empezado a tener acceso a parte de las conversaciones cifradas en el dispositivo de Víctor de Aldama. El empresario ha remitido este mismo miércoles un escrito al Juzgado Central de Instrucción Número 5 como respuesta a la petición de prisión formalizada por el PSOE en el que aporta una de las conversaciones intervenidas por la Guardia Civil en la que comenta al jefe de Gabinete de María Jesús Montero, Carlos Moreno, cómo liquidar a plazos una deuda con Hacienda de una de sus compañías.

El escrito, avanzado por 'El Mundo' y al que ha tenido acceso Vozpópuli, muestra un mensaje enviado por Aldama en el que presuntamente le da instrucciones a Moreno sobre cómo facilitar el pago de la deuda. "Hola Carlos, buenas tardes. Este es el CIF de la compañía. El administrador, uno de ellos, soy yo. La deuda está en este momento en 550.000 euros. Más o menos pondríamos 250.000 euros y el resto, un convenio a 5 años si puede ser. Abrazo y gracias", dice el mensaje.

El expresidente del Zamora CF detalla en su escrito que la información recuperada hasta el momento es incompleta, puesto que en varios de los mensajes presuntamente enviados por miembros del Gobierno para que "el código de seguridad ha cambiado". Por esta razón, explica su letrado, sería necesario recuperar los terminales de los iPhone incautados "para poder realizar nuevos volcados de parte".

En este sentido, Aldama avisa que su colaboración con la Justicia "obviamente no ha terminado", sólo que permenece a la espera de que se culmine el análisis del dispositivo intervenido por los investigadores para poder aportar las pruebas que sustentan sus afirmaciones en sede judicial. Según la versión del empresario, del estudio de ese teléfono saldrá una amplia lista de contactos, incluido con miembros del Gobierno de Pedro Sánchez, jefes de gabinete o responsables de empresas públicas. Con todas estas figuras de relevancia, asegura, habría conversaciones de WhatsApp relevantes para la investigación.

Este martes, el PSOE presentó un escrito ante la Audiencia Nacional en el que solicita al juez Pedraz el ingreso en prisión comunicada y sin fianza para Víctor de Aldama. Los socialistas defienden que la razón principal por la que el empresario habría sido puesto en libertad no se ha cumplido, defendiendo que su colaboración con la Justicia "era una falacia", puesto que este no había aportado pruebas para sustentar las acusaciones lanzadas contra varios miembros del partido.

Ahora, el empresario califica la petición del PSOE como una acción "intimidatoria" que se sitúa en la estela del delito del artículo 464 del Códifo Penal que castiga a "el que con violencia o intimidación intentare influir directa o indirectamente en quien sea denunciante, parte o imputado, (…) en un procedimiento para que modifique su actuación procesal".

En la misma línea, la defensa ejercida por el letrado José Antonio Choclán señala que es una "calumnia" afirmar que su representado pretende pasar como prueba un documento "falso" sobre la presunta ocultación por parte de responsables del PSOE de cuentas bancarias en República Dominicana. Y es que, según detalla el abogado, el documento al que hizo referencia Aldama durante su entrevista con Carlos Herrara en la COPE no tiene nada que ver con su representado, puesto que él no es el denunciante y no ha participado en forma alguna en su elaboración. "Ya solo faltaba que el PSOE se lo atribuya al Sr. Aldama en su afán difamatorio", reza el escrito.